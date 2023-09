A Rueil-Malmaison,

Ça y est, la France du rugby connaît les 15 hommes appelés à débuter l’un des matchs les plus importants de son histoire, ou du moins l'un des plus attendus, contre la Nouvelle-Zélande vendredi en ouverture de la Coupe du monde. Jonathan Danty n’en sera pas. Le surpuissant trois-quarts centre, qui restait sur une performance remarquée contre l’Australie en préparation, n’est pas remis à temps de sa blessure. Yoram Moefana prendra place aux côtés de Gaël Fickou au cœur des lignes arrières. Pour le reste, pas de surprise, étant donné l’absence connue de Paul Willemse en deuxième-ligne, remplacé par Cameron Woki. Matthieu Jalibert est confirmé au poste de demi d’ouverture.

🇫🇷🇳🇿 𝐎𝐍 𝐘 𝐄𝐒𝐓 🔥



Voici votre #XVdeFrance pour le match d'ouverture de la #RWC2023 face à la Nouvelle-Zélande 🤩#UnisPourUnRêve #FRAvNZL pic.twitter.com/EhVrA2srkp — France Rugby (@FranceRugby) September 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« On s’est préparé pour pouvoir s’adapter à toutes les situations, a exposé Fabien Galthié en conférence de presse, ce mercredi midi. On a toute confiance en cette paire de centres (Fickou-Moefana), c’est une association que nous avons déjà testé. C’est notre meilleure équipe de France que vous voyez aujourd’hui. » Le sélectionneur a été tel qu’on le connaît pour cette annonce de compo, se basant sur le travail accompli depuis le début du mandat pour justifier d’une confiance absolue. « Ce sera notre 40e match ensemble, donc tous les joueurs alignés sont des évidences. On n’a aucun doute sur leur potentiel et leur capacité à être performant », a-t-il martelé.

Les cinq joueurs qui sont passés au micro après lui, dans la petite salle bondée jouxtant le stade de Rueil-Malmaison, ont évidemment été sur la même ligne. « On perd un élément fort mais on en a un autre pour le remplacer », a assuré l’ailier Gabin Villière, avant de faire les présentations : « Jonathan nous apporte beaucoup par ses grattages et les pénalités qu’il peut récupérer par ses avancées, mais Yoram sera présent avec ses propres atouts, sa capacité à passer après contact. A nous de bien savoir utiliser ses qualités. »

Soins, vidéos et petit café

L’annonce des quinze heureux élus a été un moment fort de la semaine du groupe, mardi en fin de journée. Ce match d’ouverture devient de plus en plus concret à mesure que les heures passent. « Plus on s’en approche plus on sent l’excitation monter, dans le groupe mais aussi à l’extérieur, avec le nombre de médias présents, les supporters, les réseaux sociaux », observe Antoine Dupont. Mais les Bleus restent à l’abri de toute montée de tension, promet leur capitaine. « C’est surtout de l’enthousiasme et de l’envie qui remplit le groupe aujourdhui. Je ne sens pas de pression démentielle. »

En attendant, ce mercredi c’est repos pour les joueurs. Au menu, récupération, soins avec les kinés pour ceux qui veulent et même la possibilité de sortir en ville prendre l’air ou un petit café. Les plus studieux pourront jeter un œil aux vidéos d’analyse du jeu des All Blacks, aussi. « Chacun son programme pour remplir la barre d’énergie et qu’elle soit peine à craquer dans deux jours », résume Villière.