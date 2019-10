Et ce n’est même pas pour plagiat du V des Bleus en 2011. Le XV d’Angleterre a écopé d’une amende pour avoir contrevenu au règlement en s’avançant au-delà de la ligne médiane pour aller défier le haka des All Blacks avant la demi-finale de Coupe du monde samedi dernier (19-7), a annoncé mercredi World Rugby.

La Fédération internationale n’a pas précisé le montant, mais le XV de France avait été sanctionné de 2.880 euros en 2011 pour des faits similaires lors de la finale du Mondial face à la Nouvelle-Zélande (8-7 pour les All Blacks). Samedi, à Yokohama (banlieue de Tokyo), les Anglais ont avancé en formant un « V » au-delà de ligne médiane, pointe cette fois à l’opposé des Néo-Zélandais pendant qu’ils exécutaient, juste avant le coup d’envoi, leur traditionnel haka.

