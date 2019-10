5' : Le XV de la Rose a décidé d’asphyxier les Blacks d’entrée de jeu et de marquer son territoire. Le ballon circule à une vitesse de dingue, il passe de gauche à droite plus vite qu’un Eric Besson des grandes années et la défense NZ plie sous les coups. Tuilagi termine entre les poteaux et Farrell passe la transformation finger in the nose. 7-0 pour les Anglais.