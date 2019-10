Le Clermontois admet avoir «tout gâché» sur ce coup de coude. — CHARLY TRIBALLEAU

On l’attendait, le voilà : le mea culpa de Sébastien Vahaamahina. Huit jours après son coup de coude lors du quart de Coupe du monde face au pays de Galles, le deuxième-ligne clermontois a confié lundi à Midi Olympique qu’il avait (enfin) réalisé à quel point il avait « tout gâché ». Pour le coup (sans mauvais jeu de mot), on est d’accord avec lui.

« Nous étions dans un contexte favorable. Je me suis dit "Punaise, c’est l’occasion de marquer et de peut-être tuer le match". J’étais plein d’énergie, plein d’agressivité, d’envie. Et tout a débordé. J’ai perdu le contrôle et c’est parti… Jusque-là, j’avais le sentiment d’être dans mon match, de faire une bonne partie. Et j’ai tout gâché. »

Quand @SebVahaa se confie sur les dernieres heures de sa Coupe du monde, c'est forcément teinté d'émotion et de sensibilité. Le joueur a fait une erreur, l'homme est debout, droit et fier. Il assume. A lire dans @midi_olympique. pic.twitter.com/xIhYLZukpG — Arnaud Beurdeley (@ArnaudBeurdeley) October 28, 2019

« Tout s’est bousculé dans ma tête »

Pour une fois que la France méritait de gagner son match, le golgoth wallisien n’a pas su gérer ses émotions. « C’est vraiment le contexte qui m’a fait craquer. Au fond de moi, j’avais le sentiment qu’on allait effacer toutes ces années de galère qu’on avait pu vivre avec l’équipe de France, qu’on allait écrire une nouvelle histoire. Et je pense que tout s’est bousculé dans ma tête ». Et sûrement dans celle d’Aaron Wainwright, la victime du coup de sang de « Vahaa » (47e), directement expulsé par l'arbitre de la rencontre.

« Je suis rentré au vestiaire. Tout seul. J’étais perdu, j’étais dans l’incompréhension, se remémore l’homme casqué. J’ai essayé d’analyser ce qui s’était passé, mais je n’arrivais pas à trouver de réponse. Dans ma tête, je n’avais qu’une seule question : "Comment j’ai pu faire ça ?" J’ai appelé tout de suite ma femme pour ne pas être seul, alors que le match n’était pas terminé. On a discuté cinq minutes et j’ai finalement décidé de ressortir du vestiaire pour voir la fin de la rencontre et encourager mes partenaires. Je me suis dit : "Je dois assumer, j’y retourne". »

Désormais néo-retraité du XV de France, Vahaamahina avait assuré qu’il s’agissait d’une décision familiale prise en amont. On ne pourra pas s’empêcher de penser que ce léger incident a dû l’aider à confirmer son choix. En tout cas, le repenti s’est expliqué. Des excuses qui s’avéreront suffisantes pour certains, et ne le seront jamais pour d’autres. Après tout, Zizou avait aussi eu droit à quelques semaines comme paria.