Sébastien Vahaamahina suspendu six semaines pour son coup de coude

Sébastien Vahaamahina a été suspendu six semaines pour son coup de coude lors de la Coupe du monde. — Masaki Akizuki/AP/SIPA

Le deuxième ligne du XV de France Sébastien Vahaamahina a été suspendu six semaines pour son coup de coude qui lui a valu un carton rouge en quarts de finale de la Coupe du monde face au pays de Galles (défaite 20-19), a annoncé jeudi son club Clermont.

Vahaamahina, revenu mardi en France après l'élimination des Bleus et entendu jeudi par une commission de discipline indépendante qui a décidé de cette sanction, pourra rejouer avec l'ASM au mieux le week-end du 21 décembre face à Toulon en Top 14.

« Le geste de Vahaamahina nous prive d’une demi-finale », balance Laporte https://t.co/M2nO6kyFmc — 20 Minutes (@20Minutes) October 23, 2019

«Vahaa» (46 sélections) a annoncé lundi sa retraite internationale, le jour de ses 28 ans, au lendemain de son geste brutal qui a plombé les Bleus dans leur quête d'une place dans le dernier carré au Japon.

La France menait 19-10 en début de seconde période lorsqu'il a étranglé le Gallois Aaron Wainwright dans un maul, avant de lui asséner un violent coup de coude au visage. Exclu définitivement, le Clermontois a laissé ses coéquipiers, à 14 contre 15, craquer dans les dernières minutes. Vahaamahina a assuré néanmoins que sa décision d'arrêter la sélection n'avait rien à voir avec son geste, et était mûrie «depuis quelques mois».

Revenant sur l'action à l'origine de l'exclusion, le deuxième ligne a expliqué avoir «perdu le contrôle». «Je regrette ce geste, il est certes spontané et incontrôlé mais il n'en demeure pas moins que j'en suis responsable. Seul et unique responsable», a regretté le deuxième ligne. Clermont devra se passer de lui pour les 4 premières journées de Coupe d'Europe et les deux prochaines journées du Top 14.