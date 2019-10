Jaco Peyper a exclu un joueur tricolore lors du quart de finale contre le Pays de Galles. — Christophe Ena/AP/SIPA

Jaco Peyper, the new Craig Joubert ? Si on maudit encore le second de nous avoir privé d’une pénalité mille fois méritée dans les dernières minutes de la finale face aux Blacks en 2011, il avait au moins eu le mérite de la jouer discret par la suite. Alors que ce bon Jaco Peyper, non content de ne pas avoir sifflé un hors-jeu gallois du match, et surtout pas l’en avant tout à fait sifflable de la dernière mêlée qui a coûté cette défaite impardonnable à l’équipe de France, s’est en plus permis de faire le malin.

Jaco Peyper dans un bel hommage à Vahaamahina. Photo de Fabien Heuzé pic.twitter.com/g5vo93413s — Arnaud Coudry (@ArnaudCoudry) October 20, 2019

Une photo de l’arbitre sud-africain du quart de finale perdu par les Bleus s’est en effet mise à circuler dimanche soir, visiblement prise par un Français expatrié au Japon (et joueur au All France rugby club Tokyo), et relayée par un confrère du Figaro. On y voit le bonhomme en pleine pochade au milieu de supporters gallois, imitant le coup de coude qui a envoyé Vahaamahina au frigo alors qu’il restait une demi-heure à jouer. Une décision incontestable pour le coup. Mais inutile de préciser que la Fédération internationale devrait moyennement accepter la blagounette. Ça sent bon l’élimination aussi pour Jaco Peyper, et on ne s’en portera pas plus mal.