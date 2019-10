Le capitaine le plus déprimé de l’histoire des Bleus va enfin pouvoir passer autre chose. Guilhem Guirado, à peine 40 % de victoire en carrière avec le brassard en sélection, a dit adieu à sa carrière internationale sur une nouvelle défaite impardonnable contre le Pays de Galles, après tant d’autres épisodes lors des saisons précédentes.

EXCLU 🏉 Dans le vestiaire après l’élimination, Guilhem Guirado et Jacques Brunel ont tenu un discours émouvant pour leur dernier match chez les Bleus 🇫🇷 🎥 La séquence intégrale : https://t.co/IwXOGLkDjQ

Mais reconnaissons au Toulonnais une certaine dignité. Jamais il ne s’est défilé malgré des résultats anémiques et un comportement collectif plombé par des défaillances individuelles jusqu’au bout du bout, avec le pétage de fusible incompréhensible de Sébastien Vahaamahina contre le Pays de Galles.

Un honneur pour moi d’avoir porté ce maillot bleu pendant plus de 10 ans. Ce soir c était ma dernière et ce n’est pas sans émotions ...

Une fierté d’avoir été le capitaine de cette belle équipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/nglhLzN2gP