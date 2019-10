Le français Sébastien Vahaamahina donne un coup de coude au gallois Aaron Wainwright au mondial de rugby au Japon. — Aaron Favila/AP/SIPA

Un coude du sort. Lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby qui se joue au Japon, le français Sébastien Vahaamahina inflige un coup de coude incompréhensible au joueur gallois Aaron Wainwright. Un geste qui fait basculer la rencontre et entraîne l’élimination du XV de France. Vahaamahina a depuis annoncé sa retraite internationale.

« Il a pété un plomb, point »… Et Vahaa entraîna les Bleus dans sa chute https://t.co/2swWWbgEo1 — 20 Minutes (@20Minutes) October 20, 2019

Il n’est pas le seul sportif à ne pas avoir su maîtriser ses nerfs. Le coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du monde de football 2006 face à l’Italie revient immédiatement en tête. Voyez dans la vidéo ci-dessous d’autres gestes violents infligés par des professionnels, tous sports confondus.

En football, on se souvient du coup de boule de Zidane en 2006, du coup de pied de Cantona en 1995, du coup de karaté d'Evra en 2017, du coup de dents de Suarez en 2014. En basket, on peut rappeler le coup de poing de Ron Artest qui a dégénéré en bagarre générale. Et même en tennis, discipline plus feutrée, il y a eu le shoot de Nalbandian qui a fracassé un morceau de la chaise d’un des juges de ligne et l’a blessé au mollet. Il a été éliminé. Du coup.