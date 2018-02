Troll de compétition, Materazzi a reproduit le coup de boule de Zidane sur un mur de sa maison

Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. — JOHN MACDOUGALL / FILES / AFP

Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Visiblement, Marco Materazzi n’a jamais entendu cette petite phrase dans sa vie. Et lorsque l’Italien a une proie entre les dents, il ne la lâche pas. Douze ans après la finale de la Coupe du monde de Berlin, entre la France et la Nazionale, l’ancien défenseur de l’Inter continue ses petites provocations à l'encontre de Zinédine Zidane, qui lui avait mis un coup de boule lors de ce fameux match perdu par les Bleus, aux penaltys. Et le pire, c’est que ça nous fait rire.

Dernier chef-d’œuvre en date : l’Italien a affiché sur le mur extérieur de chez lui une petite représentation artistique de ce moment dont tous les Français se souviennent. Il n’a surtout pas oublié de se représenter avec le trophée Jules Rimet. Et le bougre a évidemment pris un cliché de cette photo pour la mettre sur Instagram. Pendant ce temps, Zizou prépare le huitième de finale de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG.