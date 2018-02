VIDEO. Le Real Madrid incapable de battre Levante, Zidane est «dégoûté»

Zinedine Zidane «dégoûté» après le match nul entre Levante et le Real Madrid (2-2), le 3 février 2018. — Alberto Saiz/AP/SIPA

Le Real Madrid n’arrive pas à enchaîner. On pensait le club madrilène sur la bonne voie après sa large victoire sur la pelouse de Valence le week-end dernier (1-4), mais il a rechuté de manière inquiétante samedi en se montrant incapable de battre Levante, 17e de Liga. Le Real a mené deux fois au score, et a trouvé le moyen de se faire rejoindre à chaque fois, la seconde à quelques minutes de la fin (2-2 score final).

[📺 RESUME VIDEO] 🇪🇸 #LaLiga

😱 Le Real Madrid rechute : 2-2 face à Levante, 17ème de Liga !

💥 La BBC était pourtant alignée d'entrée !https://t.co/sRadfu6t21 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 3, 2018

« Je suis dégoûté, a réagi Zidane après le match. On n’arrive pas à faire cinq ou six résultats positifs de suite, c’est une année vraiment difficile. » En tout cas, pour la Liga, c’est définitivement plié. Le Real est 4e, sera à 21 points (!) du Barça si les Catalans l’emportent dimanche après-midi.

Reste la Ligue des champions, et le choc face au PSG qui va vite arriver (aller le 14 février). « On a encore un match de championnat (contre la Real Sociedad), et ensuite on verra la semaine d’après pour la Ligue des champions, dit Zizou. Je ne suis pas préoccupé. Simplement, nous sommes dépités par ce match nul. Cela veut dire qu’il faut travailler encore plus. » Il n'est pas le seul à être dépité, visiblement.