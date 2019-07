«I love this...» retraite: Patrice Evra s'en va — 20 Minutes

Ce coup-ci, c’est la bonne. Un an après avoir quitté West Ham, Patrice Evra a annoncé officiellement qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur. L’ancien Marseillais souhaite désormais passer ses diplômes et tenter l’expérience sur un banc de touche. Après vingt ans passés sur la pelouse, l’ex-Marseillais raccroche pour de bon.

Ligue des champions, League Cup, et tutti quanti

Et si, de Tonton Pat’, on ne garde souvent que ses frasques récentes hors des terrains et son high-kick contre un supporter de l’OM, il ne faudrait pas oublier l’immense carrière qui fut la sienne. Sans parler du palmarès qui va avec.