Les amoureux de Patrice Evra vont risquer la syncope en apprenant ce lundi que l’ancien international tricolore a officiellement annoncé la fin de sa carrière. Alors qu’on n’avait plus trop de nouvelles de « Tonton Pat » depuis son départ de West Ham (si ce n’est à l’occasion du scandale suscité après ses propos homophobes lors de PSG-Manchester la saison passée), l’ex-Marseillais de 38 ans a finalement décidé de dire stop.

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Evra affirme également qu’il compte entamer une nouvelle carrière d’entraîneur. « J’avais commencé la formation pour la Licence d’entraîneur UEFA B en 2013. Maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A. Dans un an et demi, si tout se passe bien, je serai prêt à diriger une équipe, a prévenu le défenseur. Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l’époque que deux de ses joueurs deviendraient coachs de haut niveau : Ryan Giggs et Patrice Evra ». On est impatient de voir le résultat.