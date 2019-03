Patrice Evra était aux anges lors de PSG-Manchester. — Javier Garcia/BPI/REX/Shutterstock/SIPA

Ça avait déjà arrêté d'être drôle il y a pas mal de temps, c'est désormais insultant. Encore filmé sur Snapchat en train d'insulter le PSG, son nouveau passe temps favori, l'ancien capitaine de l'équipe de France n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser des propos homophobes pour définir les Parisiens après leur élimination en Ligue des champions face à Manchester. « Paris, vous êtes des pédééés ! des pédééés, je le dis! Ici c’est des hommes qui parlent ! On a mis l'équipe D, même pas l'équipe C. Les petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures, ils n'ont même pas encore de sperme... »

Patrice Evra ne veut toujours pas lâcher la veste du PSG... 😭 (via @gleenjohnson) pic.twitter.com/i2CXK0yIy7 — Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) March 18, 2019

Une sortie qui a poussé le collectif de vigilance contre l'homophobie dans le football à publier un communiqué. « Pour Monsieur Evra, les homosexuels ne sont pas des hommes. Ces propos homophobes et haineux sont extrêmement graves et appellent des sanctions, explique Rouge Direct. Ils s’inscrivent dans un contexte d’aggravation des violences contre les LGBT et ne font que les nourrir. L’impunité pour les homophobes doit cesser. »

Ce collectif lanceur d'alertes a assuré avoir contacté le PSG pour « l'inciter à une action en justice » et assure « quoi qu'il en soit » vouloir saisir la justice dans cette affaire « nauséabonde ».