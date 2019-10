WELL DONE Les Anglais ont dominé dans les grandes largeurs les Blacks (19-7)

L'ancien demi d'ouverture anglais Jonny Wilkinson, à Yokohama (CHARLY TRIBALLEAU / AFP) — AFP

Etre sur le toit du monde, il connaît. La légende du rugby anglais Jonny Wilkinson, champion du monde en 2007 et aujourd’hui retiré des terrains, a salué samedi la performance XXL du XV de la Rose contre la Nouvelle-Zélande, en demi-finale de la Coupe du monde au Japon. Une victoire (19 à 7) qui laissera une sacrée empreinte selon Wilko : « Individuellement et collectivement, en tant qu’équipe….. immense ! Et maintenant, direction la finale la semaine prochaine, j’ai hâte ! ».

Autre poids lourd du rugby anglais, l’ancien capitaine Will Carling a lui aussi salué ses successeurs : « Cela demande toujours de faire quelque chose de très spécial pour arriver à battre une équipe avec l’habileté et l’histoire de la Nouvelle-Zélande. Et ce qu’ils ont fait était exceptionnel. »

Johnson et Corbyn enfin d’accord

Autre ballon, même kiff, le club de foot d’Arsenal a félicité les rugbymen, et particulièrement le deuxième ligne Maro Itoje, colossal samedi.

Et puisque pour une fois, tout le monde semble être d’accord en Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson et son opposant travailliste Jeremy Corbyn y sont eux-aussi allés de leurs commentaires.

Immense effort by@EnglandRugby, many congratulations to the whole team. Now for the final ! #ENGvNZL #RWC19 pic.twitter.com/7qbTsnHl11 – Boris Johnson (@BorisJohnson) October 26, 2019

Congratulations to the@EnglandRugby team on an incredible team performance and hard-fought victory against the@AllBlacks.



Hopefully it’s an@EnglandRugby vs@WalesRugby final !#ENGvNZL – Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 26, 2019

Pour le XV de la Rose, rendez-vous est pris samedi prochain pour la finale, soit contre le pays de Galles, soit contre l’Afrique du Sud, qui s’affrontent ce dimanche.