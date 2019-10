Deux jours après le rejet, par le Parlement, de l’examen accéléré de l’accord de Brexit voulu par le gouvernement, le Premier ministre, Boris Johnson a appelé à la tenue d’élections législatives anticipées, le 12 décembre, a-t-il annoncé sur la BBC, ce jeudi.

Si le Parlement « veut plus de temps pour étudier » l’accord de Brexit qu’il a conclu avec Bruxelles, « ils (les députés) peuvent l’avoir mais ils doivent approuver des élections générales le 12 décembre », a-t-il déclaré à une semaine de la date prévue pour la sortie de l’UE. Ce scrutin qui doit encore recevoir le soutien de l’opposition travailliste.

