Nigel Owens battu. Jérôme Garcès deviendra samedi le premier arbitre français à diriger une finale de Coupe du monde, choisi mardi par World Rugby pour le choc entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud, à Yokohama (banlieue de Tokyo), le dernier match de sa carrière.

Le Béarnais, âgé de 46 ans, était déjà devenu en 2015 en Angleterre le premier arbitre tricolore au sifflet d'une demi-finale de Coupe du monde, celle entre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Il était en concurrence, pour la finale, avec le Gallois Nigel Owens, arbitre de la finale du Mondial 2015. Une belle revanche sur France-Galles (la chanteuse n’a rien à voir là-dedans, qu’on se le dise).

