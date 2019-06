Gaël Monfils va rencontrer Antoine Hoang au 3e tour de Roland-Garros. — Susan Mullane-USA TODAY Sports/S/SIPA

Les favoris

Novak Djokovic devrait poursuivre son échauffement face au tombeur de Gilles Simon, Salvatore Caruso. On surveillera aussi Dominic Thiem et Alexander Zverev, pas les plus sereins du monde sur leurs premiers tours. Et ils jouent de bons petits terriens. Chez les femmes, du lourd, avec la tenante du titre Simona Halep, la numéro 1 mondiale Naomi Osaka et l’éternelle Serena Williams. Boum.

Les Français

Evidemment, on commence à entrer dans le dur. Et ça ne va pas s’arranger puisque les deux seuls en lice aujourd’hui s’affrontent. Gaël Monfils, impressionnant depuis le début du tournoi, est opposé à la belle surprise de la quinzaine, Antoine Hoang. Une habitude pour la Monf', qui a sorti Adrian Mannarino au tour précédent. Bon, au moins, on est sûr d’avoir un autre Français avec Benoît Paire en huitièmes de finale.

La météo

Ceux qui ont commencé à cuire vendredi vont pouvoir finir le travail. Grand soleil annoncé et un bon 30°C. Bienvenue en juin.

Le match à suivre

Pour ceux qui n’ont pas encore vu Juan Del Potro, il faut y aller. L’Argentin et ses frappes de rhinocéros en rut sont toujours un régal. On souhaite d’ailleurs bon courage au petit Jordan Thompson. Et en plus, le match est sur le Simonne-Mathieu, la nouvelle hype de Roland.

Le tweet

Vendredi, on a vu un enfant tenu en laisse par sa maman. Et on se dit que ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, finalement.

Roland Garros rush hour pic.twitter.com/f8DZzyha0k — Christopher Clarey (@christophclarey) May 31, 2019

Le prono à la con

Le match Monfils-Hoang va commencer avant 14h30. Oui oui, on sait qu’il est programmé en troisième.