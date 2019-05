Puisqu'il ne reste plus que les hommes côté français, souhaitons leur le meilleur. En l'occurrence, une place en deuxième semaine. Car oui, le troisième tour commence aujourd'hui et les Français sur le pont peuvent donc accéder au seuil symbolique de la deuxième semaine, les huitièmes de finale. Benoit Paire contre Carreno Busta, Nicolas Mahut face à Leonardo Mayer et Corentin Moutet contre Londero auront malgré tout fort à faire pour s'en sortir. On ne loupera pas non plus Lucas Pouille, dont le match du deuxième tour face à Klizan n'est pas encore fini mais très mal embarqué. Et puis il y a le grand Roger, aussi...

>> On se retrouve à partir de 11h pour suivre cette belle journée à Roland