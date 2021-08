Lionel Messi va-t-il enfin faire ses débuts avec les Paris Saint-Germain ? Une dizaine de jours après sa signature historique à Paname, l’Argentin n’a toujours pas disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. Pour cause, il peaufine sa préparation physique. Absent lors de la victoire du PSG à Brest (4-2) vendredi, la Pulga pourrait cependant être de la partie le week-end prochain, à Reims.

D’habitude peu bavard et évasif quand il s’agit de répondre aux journalistes, Mauricio Pochettino a quasiment vendu la mèche à ESPN. « Ça a été une très bonne semaine pour Leo [à l’entraînement]. La semaine prochaine sera longue, mais si tout se passe bien, nous espérons qu’il pourra déjà être dans le groupe et commencer à faire partie de l’équipe à un niveau compétitif. » Oscar Garcia et ses joueurs peuvent donc déjà commencer à réfléchir à un plan anti-Messi.