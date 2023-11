Plus de médailles, impossible ! Mercredi, à Madrid, l’ancien nageur Michael Phelps a rencontré Teresa Perales, qui espère être présente aux Jeux de Paris, en 2024. A eux deux, ils compilent 55 médailles olympiques et paralympiques (28 pour l’Américain, 27 pour l’Espagnole). Mais les deux nageurs n’étaient pas vraiment présents au World Business Forum de la capitale espagnole pour parler natation aux chefs d’entreprises présents.

Gracias #WBFMAD por una experiencia única, por un público increíble, una organización perfecta y el regalazo de haber podido charlar con @MichaelPhelps pic.twitter.com/IECpa9A3Oo — Teresa Perales PLY (@teresa_perales) November 15, 2023



Michael Phelps a surtout évoqué la santé mentale, comme le rapporte le journal AS, lui qui a traversé une profonde dépression. « J’ai pensé à me suicider, et ça fait peur, confesse le natif de Baltimore. Il y a la lumière au bout du tunnel, et je veux soutenir les gens qui luttent. Parler de santé mentale m’a sauvé la vie. »

« Parler peut sauver des vies »

Celui qui a remporté 23 médailles d’or aux Jeux olympiques indique avoir traversé, à chaque fois, une dépression post JO, notamment après Athènes (2004) : « J’ai touché le fond sans en parler à personne. En 2008, je suis tombé dans la même spirale. En 2014, je ne voulais plus être vivant. » Ce qui l’a sauvé : aller dans un centre de soins.

« Aujourd’hui, je peux me regarder dans un miroir. Je n’ai pas peur de die les choses, a expliqué l’Américain. J’espère que les gens pourront lutter comme moi. Une personne sur quatre a un problème de santé mentale. Naomi Osaka ou Simone Biles ont parlé et fait part de leurs problèmes. Et, ça, ça peut sauver des vies. »