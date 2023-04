Léon Marchand y prend goût. Après avoir fait tomber le record de Michael Phelps sur le circuit américain Pro Series sur 200m 4 nages, à l’occasion de son retour en grand bassin il y a dix jours, le nageur français se voit bien en fossoyeur ultime de l’idole. Dans une interview accordée à L’Equipe, il évoque l’ultime record de l’Américain, sur 400m 4 nages.

« À Chicago, j’ai nagé en 4'7'', et je peux être beaucoup plus rapide, révèle le jeune homme. Aux Mondiaux, ce sera le premier jour et je serai super frais. Maintenant, ce record est dans un coin de ma tête. Ce serait génial de le faire ! De se dire que personne n’a nagé plus vite sur la planète. C’est le plus vieux record de Michael (Phelps), le seul qui lui reste. Le pauvre… » Marchand a une attache émotionnelle avec ce record : il a visionné des « un milliard de fois » la prestation jamais égalée de Phelps, en 2008.

Aux Mondiaux, le même programme qu’en 2022

Le nageur tricolore a également brièvement évoqué son programme pour les Mondiaux de Fukuoka, qui ne bougera pas en comparaison à l’année dernière. « Il n’y aura pas le 200 m brasse, dont la demi-finale est juste avant la finale du 200 m 4 nages. Moi, je serais chaud de le faire, mais Bob (Bowman, son entraîneur) ne veut pas. Je le ferai aux Championnats de France et le garderai pour les Jeux de Paris. »