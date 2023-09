Un triple défi d’organisation, sécuritaire et artistique. La cérémonie d’ouverture des JO de Paris sur la Seine, prévue le 26 juillet 2024, s’annonce grandiose et sera « calée d’ici la fin de l’année », a indiqué ce mardi Thierry Reboul, directeur des cérémonies du comité d’organisation lors d’une table ronde.

Thierry Reboul a précisé qu’il y aurait des bouts de répétition « à l’abri des regards » mais d’autres passages de la cérémonie, « ceux qu’on ne peut pas cacher », serviront de « teasers » pour faire la publicité de cette grande fête prévue pour l’ouverture des Jeux et sur laquelle misent beaucoup les organisateurs. Car pour l’heure, artistiquement, cette cérémonie olympique, inédite sur un fleuve et hors stade, est un grand secret.

Plus de précisions sur les places disponibles à venir

« Fin de l’année, on sera calé », a-t-il dit lors d’une journée de débat autour du sport. « 1,5 milliard de téléspectateurs sont attendus », a-t-il déclaré, aux côtés de Serge Boulanger, préfet en charge des JO à la préfecture de police de Paris. « Le premier plan caméra a été fait avant-hier », a confié Thierry Reboul, avec, le jour J « 130 caméras » pour filmer la cérémonie.

Particularité de ce spectacle : il y aura des spectateurs, qui paieront leur place, sur les quais bas de la Seine, et des centaines de milliers de personnes sur les quais hauts, qui pourront y assister gratuitement. Le nombre exact n’est pas encore connu : il était au départ de 100.000 places payantes et 500.000 gratuites, et objet de nombreuses discussions voir frictions entre la mairie de Paris, le comité d’organisation et la préfecture de police.

« Nous sommes en phase de finalisation avec Paris-2024 et la ville de Paris », a précisé Serge Boulanger, ajoutant qu’un nombre précis serait donné « dans les semaines à venir ». Pour assister même gratuitement, il faudra réserver sa place via une billetterie mise en place par le ministère de l’Intérieur.