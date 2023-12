Le soulagement est de mise du côté de la Premier League. Le capitaine de Luton Tom Lockyer est en effet sorti mercredi de l’hôpital où il se trouvait depuis son malaise cardiaque, le samedi 16 décembre en plein match à Bournemouth. L’annonce a été faite par son club ce jeudi, sans que celui-ci ne donne d’indication sur la suite de sa carrière. Le défenseur de 29 ans a « entamé une période de rééducation dans le confort de son foyer après sa sortie de l’hôpital mercredi », précise le Luton Town FC.

Le club promu en Premier League évoque une « nouvelle encourageante » survenue après la pose réussie, mardi, d’un défibrillateur cardioverteur implantable « pour éviter une répétition de l’incident de samedi ». Cet appareil permet de surveiller le rythme cardiaque et d’intervenir en cas d’anomalie. C’est ce qui a permis au milieu danois Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque lors de l’Euro 2021, de poursuivre sa carrière professionnelle, actuellement à Manchester United.

Le match Bournemouth-Luton sera intégralement rejoué

Tom Lockyer a subi un malaise et il s’est effondré sur la pelouse de Bournemouth, samedi en championnat. Une scène inquiétante qui a rappelé une frayeur similaire vécue par « Locks » en finale d’accession à la Premier League en fin de saison dernière à Wembley. Il avait ensuite subi une opération pour corriger une anomalie cardiaque, la fibrillation auriculaire, qui provoque une fréquence cardiaque irrégulière et souvent anormalement rapide. « Nous pouvons maintenant confirmer que les tests effectués cette semaine ont révélé que le problème rencontré par Tom samedi était différent de la fibrillation auriculaire dont il a souffert en mai », a fait savoir Luton, ce jeudi dans son communiqué.

« Nous sommes très fiers d’avoir "Locks" comme capitaine et son leadership se poursuivra depuis le banc de touche où son courage inspirera ses coéquipiers, collègues et supporteurs, à partir de samedi », ajoute le club du nord de Londres. La rencontre de samedi à Bournemouth, arrêtée à 1-1 à la 59e minute de jeu après le malaise cardiaque de Tom Lockyer, sera intégralement rejouée, à une date encore non déterminée, a annoncé mercredi la Ligue professionnelle anglaise.