Il y a moins de deux mois, la ferveur insensée de Bollaert, une masterclass d’Elye Wahi et une reprise merveilleuse d’Adrien Thomasson avaient offert au RC Lens et même à tout le football français sa plus grande émotion de la première partie de saison contre Arsenal (2-1). Que ce sport va vite, comme le rappellent sans cesse ses acteurs, lorsqu’on constate la différence abyssale mercredi entre Gunners et Sang et Or lors de ce match retour de Ligue des champions (6-0).

L'un des héros de la manche aller, Adrien Thomasson, a parfaitement résumé la déroute subie sur beIN SPORTS : « On était plutôt bien en place mais Arsenal a marqué sur sa première véritable occasion, ce qui nous a fait très mal. Et après, ça s’enchaîne tellement vite. On était abattus, c’est comme si le ciel nous tombait dessus. On a vécu un cauchemar en première période à partir du premier but ».

Bon, les mots commencent à manquer là...



5-0 pour Arsenal à la mi-temps face à Lens 🔴#ARSRCL | #UCL pic.twitter.com/zJvFLV33Xi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 29, 2023





Et pour cause, il ne s’est passé qu’un quart d’heure de jeu entre l’ouverture du score de Kai Havertz (1-0, 13e)… et le quatrième but de Gabriel Martinelli (4-0, 27e) ! Ça vous montre l’ampleur d’un naufrage, tant Arsenal a été « clinique », comme l’a justement souligné William Saliba. Six buts pour huit tirs cadrés et 2,59 expected goals, ça ressemble à de l’optimisation extrême. Presque anecdotiques, les deux dernières réalisations d’Odegaard (5-0, 45e+1) et de Jorginho sur penalty (6-0, 86e) ont rendu la soirée encore un peu plus humiliante pour le vice-champion de France en titre.

Un nul contre Séville suffira à basculer en Ligue Europa

Etant donné l’ampleur de la « leçon », Franck Haise a plutôt épargné ses hommes : « Je n’ai pas beaucoup de regrets, et je ne suis pas en colère, il y avait trop d’écart entre les deux équipes. Cela veut dire qu’on n’est pas capables de hausser notre niveau plus régulièrement mais qu’on peut seulement faire des coups. » Cette absence de régularité est donc fatale pour la suite de l’aventure en Ligue des champions (le PSV Eindhoven s’est qualifié mercredi), mais un nul ou un succès à domicile contre Séville dans deux semaines serait synonyme de 16e de finale de Ligue Europa.

D’ici là, l’emblématique triplette défensive Medina-Danso-Gradit devra retrouver de sa superbe, tant cette claque de l’Emirates Stadium est aussi la sienne. Qu’ils ne s’inquiètent pas trop tout de même, le monstrueux trident offensif Martinelli-Gabriel Jesus-Saka va laisser place samedi à la triplette lyonnaise Nuamah-Baldé-Kadewere, ce qui remettrait beaucoup d’équipes d’aplomb.