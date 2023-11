Arsenal-Lens EN DIRECT : Et de quatre pour Arsenal... Les Sang et Or dispersés façon puzzle...

Actualiser

40e : La minaaaaaaasse de Medina qui fracasse le potal de Raya !

39e : Et ça ne donne absolument rien.

38e : Havertz doit avoir pitié des Lensois, ça fait deux fois qu'il se démerde pour leur offrir un coup de pied arrêté. Celui-ci a été sifflé par l'arbitre et Fulgini va pouvoir mettre le ballon devant le but de Raya.

36e : Main d'Havertz dans la surface qui ne sera pas signalée malgré le VAR car le ballon avait d'abord touché une autre partie de son corps. Comme hier au Parc, sauf que ça a été sifflé.

34e : Sinon on peut zapper sur le meilleur pâtissier sur M6. Ca sera toujours mieux que la meilleure boucherie sur Canal.

29e : Le quatrième pion pour Martinelli qui s'amuse dans la défense lensoise, crochet exter' du droit et frappe enroulée dans le petit filet opposé. Pinaise, j'avais parlé d'une soirée historique pour Lens mais ce n'était pas dans ce sens là...

28e : GOD

28e : MY

28e : OH

23e : Ohhhhh bordel.... On y est... Le troisième but d'Arsenal signé Saka...

22e : Attention à la branlouze intergalactique quand même, j'ai un peu peur pour Lens.

21e : Tout est magnifique dans ce but, de la percussion de Saka, qui passe trois joueurs en revue, au crochet de Gabriel Jesus suivi d'un plat du pied pépouze les yeux fermés, c'est du bonbon pour les yeux. Pour peu qu'on ne soit pas supporters lensois.

20e : OHHHHHH MAMAN CE CROCHET DE GABRIEL JESUS !!!! 2-0 pour Arsenal, ça fait maaaaaaaaal.

19e : Les Sang et Or ne sont visiblement pas trop sonné et tentent de vite repartir de l'avant mais ça ne donne rien jusqu'ici.

15e : Le VAR a été demandé pour vérifier si Gabriel Jesus était hors jeu sur le centre de Tomiyasu mais le Brésilien ne l'était pas.

13e : Le buuuuuuuuuuuuuut (pour Arsenal) Cette fois Havertez ne rate pas le cadre, il faut dire que c'était beaucoup moins compliqué de la mettre celle-ci, à 5 mètres des cages après une passe dé de Gabriel Jesus.

11e : La tête d’Havertz a un cheveu de battre Samba !!!! Joli mouvement des Gunners sur le côté droit avec le décalage de Saka pour Tomiyasu, le centre du Japonais était millimétré et l’Allemand a bien failli ouvrir le score.

10e : Gigio, si tu nous lis.

9e : Ouhhhh la petite mésentente entre Frankowski et Samba ! Heureusement pour Lens, leur gardien sait jouer aux pieds, lui. Je ne vise absolument personne.

8e : Première séquence de possession de balle pour les Lensois, après avoir couru derrière le ballon version Royal Canin pendant les premières minutes de jeu.

5e : Car depuis quelques mois, le très sage public de l'Emirates s'est transformé et fait beaucoup de bruit, sous l'impulsion de la Ashburton Army, un groupe de supporters de plus en plus actif dans un des virages du stade.

4e : Les Gunners enchaînent les fautes techniques et les pertes de balles facile mais les Lensois ne cherchent pas forcément à en profiter. On sent que la consigne est claire : ne pas prendre de pions dans les premières minutes histoire que le stade ne s'embrase pas dans la foulée.

3e : 2000 supporters lensois ont fait le dep' dans le nord de Londres et on les entend déjà pas mal.

1e : C'est parti !!!!

20h59 : Bon, je dois dire que les Lensois pourraient encore se qualifier même en cas de défaite ce soir, mais il faudrait un sacré paquet de circonstances en leur faveur. On va donc espérer (et croire) qu'ils ont un coup à faire dès ce soir. Allez les go (ouais, avec l'accent ça donne les go, non ?).

20h57 : Avec la victoire d'Eindhoven à Séville, Lens se voit dans l'obligation de réaliser un coup à l'Emirates ce soir puisque les Hollandais sont deuxième avec 8 points, derrière Arsenal, 9 points, et devant Lens et ses 5 puntos. En sachant que les Sang et Or recevront les Sévillans lors de la dernière journée.

20h56 : Les joueurs sont dans le couloir, ils ne vont plus tarder à débarquer dans l'arène.

20h54 : Merci au RC Lens de penser à mettre aussi la disposition des joueurs sur le terrain. Car oui, c'est assez rare pour être souligné. 🧐 Un œil sur le dispositif tactique mis en place par Franck Haise pour ce #ARSRCL.#FierDEtreLensois #UCL pic.twitter.com/UgjygqgTmc — Racing Club de Lens (@RCLens) November 29, 2023



20h48 : La grosse équipe aussi du côté d'Arteta et d'Arsenal, qui peut compter sur le retour de Saka, blessé en cours de match à Bollaert. 🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🥁 Introducing our starting XI for tonight's encounter with Lens - COME ON YOU GUNNERS! pic.twitter.com/NylnBgtvLv — Arsenal (@Arsenal) November 29, 2023



20h44 : Voici la compo qui va marquer l'histoire du club à l'Emirates, après avoir fait de même en 1998 à Wembley. Une époque où Mickaël Debève et sa dégaine de joueur de PMU jouait au football. Je me souviendrai toujours de cette soirée de maboule. On aura de la chance si on vit déjà 30% de ces émotions ce spoir. #ARSRCL, c'est dans une heure ! ⌛



Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face à @Arsenal ! 👊



#ARSRCL, c'est dans une heure ! ⌛

Voici 𝐥𝐞𝐬 1⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 choisis par Franck Haise pour débuter face à @Arsenal ! 👊

➡ Première titularisation en #UCL pour @MassadioHaidara.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/MjYd8Po3Kg — Racing Club de Lens (@RCLens) November 29, 2023



: Voici la compo qui va marquer l'histoire du club à l'Emirates, après avoir fait de même en 1998 à Wembley. Une époque où Mickaël Debève et sa dégaine de joueur de PMU jouait au football. Je me souviendrai toujours de cette soirée de maboule. On aura de la chance si on vit déjà 30% de ces émotions ce spoir.



20h41 : Saluuuuuut les bambini ! Bienvenue chez vous, sur le canap hypermoëlleux de 20 Minutes. Prêt à tordre du Gunner ? Allerz goooooooo !