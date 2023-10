RC Lens - Arsenal EN DIRECT : Les Gunners et Gabriel Jesus refroidissent Bollaert... Suivez le match avec nous...

Actualiser

Afficher uniquement les temps forts

19e : Oh la belle manchette de Samba sur une reprise de volée d'Havertz. Attention, les Sang et Or.

17e : Danso qui part à l'abordage, mais il est trop peu suivi. L'Autrichien tente de sonner la révolte.

15e : Les Lensois tentent de repartir de l'avant, mais semblent un peu touchés.

14e : Quel dommage cette perte de balle bête de la part d'Adrien Thomasson, alors qu'il n'y avait pas de danger. Ensuite Gabriel Jesus a fait danser un peu Danso et a marqué d'une frappe croisée magnifique.

13e : Le but de Gabriel Jesus après une énorme perte de balle de Thomasson dans l'axe, qui n'appuie pas sa passe pour Medina

12e : Il y a des trucs à faire pour les Lensois sur les côtés. La défense anglaise laisse quand même pas mal d'espaces.

11e : Arsenal, ça fait des phases de possession façon handball. Pour l'instant, c'est inefficace.

9e : Dommage cette action lensoise, après une bonne orientation de Wahi et Sotoca, qui décalent Frankowski. Mais le centre du Polonais va directement dans les gants de Raya.

8e : Odegaard tente de lancer en profondeur Havertz, mais c'est justement trop profond.

6e : les Lensois ont repris le contrôle du ballon et font mal aux Gunners notamment sur le côté gauche.

5e : C'est beau. That Lens tifo is epic pic.twitter.com/2clH0DGr7H — Oli (@OliNorthBank) October 3, 2023

4e : La première occasion pour Danso qui reprend juste à côté après un petit cafouillage dans la surface. Bon début de match lensois.

3e : Et un deuxième corner obtenu après un débordement de Wahi

3e : La belle combinaison sur le coté droit, et Lens obtient un premier corner. Franchement je vais finir avec des acouphènes, c'est assourdissant.

2e : Mais oui, Machado qui vient mettre dans sa poche Saka.

1e : Arsenal a la possession en ce tout de début de match. Mais les Lensois viennent très vite au pressing, accompagnés par le public.

20h59 : Gabriel Jesus donne le coup d'envoi, c'est parti !

20h58 : Des fumigènes apparaissent dans la Marek. Les Lensois sont donc en Sang et Or. Arsenal en vert foncé.

20h57 : Après l'hymne de la Ligue des champions, la Lensoise retentit dans Bollaert. C'est exceptionnel.

20h55 : Entrée des deux équipes, dans une ambiance de folie

20h53 : Le tifo qui est en train de se mettre en place est exceptionnel, je vous montre ça vite.

20h50 : Le speaker qui fait la compo d'équipe côté lensois, c'est un phénomène. je suis capable de mourir pour lui.

20h49 : Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire, on essaiera d'y répondre par ici.

20h44 : Les supporters d'Arsenal tentent de se faire entendre lors des rares pauses du public lensois. Ca fonctionne.

20h43 : Les Lensois sont déjà entrés aux vestiaires. Petit échauffement, alors que les Anglais sont encore sur le terrain.

20h34 : On va passer aux compos d'équipe. Côté Lensois, un seul changement par rapport à l'équipe qui avait ramené le nul de Séville, avec la titularisation de Thomasson à la place de Fulgini. A Arsenal, Bukayo Saka est bien là, accompagné en attaque par Gabriel Jesus et Leandro Trossard Les compositions sont sorties pour ce Lens - Arsenal ! pic.twitter.com/wejTMNWR1Z — Arsenal (France) 🇨🇵 (@Arsenal_France) October 3, 2023

20h29 : Le bruit et la fureur pour l'entrée des joueurs Sang et Or sur la pelouse pour l'échauffement.

20h27 : Bon ben ça y est, ça commence à s'échauffer la voix. Ça se chauffe doucement (les frissons bordel). #RCLens pic.twitter.com/9hgIRpGvSG — Antoine Huot (@AntoineHuot) October 3, 2023

20h25 : Entrée des joueurs d'Arsenal sous les huées de Bollaert.

20h23 : En attendant le début du match, on s'est demandé si le fait de jouer la Ligue des champions pouvait avoir un impact sur la mentalité et les valeurs du RCL. Du genre, « on a basculé dans un autre monde, on ne vous connaît pas. » Lisez donc ce papier de votre serviteur pour avoir la réponse. Avec la C1, Lens peut-il prendre la grosse tête ?



20h23 : Bon, il suffisait que je dise ça pour qu'un chant soit repris dans le stade.

20h22 : A quarante minutes du début du match, c'est encore relativement calme dans Bollaert. Les supporters s'installent tranquillement.

20h18 : Devant la boutique du club, toute la journée, une foule immense s'est pressée pour acheter le maillot collector sorti par le RCL en hommage à l'équipe qui avait disputé la C1 en 2002. A la boutique du club, depuis ce matin la boutique est surblindee pour acheter le maillot hommage dévoilé hier. Queue monstre dehors. « Ça fait un petit bout de temps que je bosse ici, et je n'ai jamais vu autant de monde ici », nous dit un salarié du club. pic.twitter.com/T4MnW2P77D — Antoine Huot (@AntoineHuot) October 3, 2023

20h16 : Dans les tribunes de Bollaert, on voit aussi énormément de supporters français d'Arsenal. Ils viennent de Lille, Metz, Paris... En plus du parcage, on va avoir près de 3.000 Gunners à Lens. Et des fans anglais étaient, en début de soirée, encore en quête de billet aux alentours du stade.

20h15 : Déjà, dans l'après-midi, de nombreux fans lensois étaient présent à La Gaillette pour soutenir l'effectif des Sang et Or.

20h14 : Les supporteurs Sang et Or étaient déjà présents plus de quatre heure avant le match devant les grilles du stade Bollaert. Le retour de la Ligue des champions plus de vingt ans après suscite énormément d'enthousiasme.

20h11 : Allez, on va lancer ce live tout doucement, bonjour à tous !