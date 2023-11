Il n’y a pas grand-chose à redire après la défaite du RC Lens mercredi soir sur la pelouse du PSV Eindhoven. Les Nordistes, après une phase aller pleine d’espoirs, sont tombés sur plus fort qu’eux et les 8e de finale s’annoncent désormais compliqués à atteindre. Il y a tout de même un petit goût amer dans la bouche après ce court revers (1-0), celui de ne pas avoir été arbitré comme une équipe qui a sa place en Ligue des champions.

L’arbitre allemand de la rencontre, Daniel Siebert, a puni les Lensois à l’excès, avec huit cartons jaunes distribués dont deux ont causé l’expulsion sévère de Guilavogui. Un record en C1. « Je ne relève que des faits. Notre adversaire a commis dix-neuf fautes et n’a récolté que deux avertissements. Nous en avons commis dix et nous récoltons huit cartons, a noté Franck Haise après le match. Chacun fera ce qu’il veut de ces chiffres. »

Lui en tout cas en tire une conclusion : « Il vaut mieux éviter d’être le petit Poucet dans cette compétition. » Les joueurs du PSV ont bénéficié d’une plus grande largesse d’action, indiscutablement, et c’est d’autant plus dommage qu’ils n’avaient pas besoin de ça pour maîtriser les débats. La pression constante insufflée dans ce match leur a permis d’éteindre les Lensois, qui en plus n’ont pas le petit brin de chance qui aurait tout changé sur cette frappe de Guilavogui sur le poteau à la 88e minute.

« On a des regrets mais dans l’ensemble, c’est très cohérent, ce que l’on fait, donc gardons cet état d’esprit, et on va être récompensé, veut croire Florian Sotoca. Il nous reste deux matchs, si ça doit se jouer sur le dernier match, on le prendra. » C’est possible, vu le calendrier, mais désormais troisièmes du groupe (à égalité avec le PSV mais dépassés à la différence particulière), les Lensois peuvent aussi se retrouver hors course s’ils perdent à Arsenal dans trois semaines et que dans le même temps les Néerlandais l’emportent à Séville.