PSV Eindhoven - RC Lens EN DIRECT : Le tournant de la Ligue des champions pour les Sang et Or ?… Suivez le match avec nous…

09h30 : Hello les amis de l’indice UEFA !

Salut tout le monde, prêts à vibrer à nouveau avec ce RC Lens qui fait bien plaisir à toute la France (Lille mis à part) depuis le début de cette Ligue des champions ? On a face à nous ce mercredi (21 heures) « l’IndiceUEFAico », vous l’aurez compris, tant le football français est proche d’une remontada sur son homologue néerlandais (0,769 point de retard avant cette semaine européenne), actuel 5e meilleur championnat et donc potentiellement bénéficiaire du fameux « 3+1 » en C1 la saison prochaine. La définition du match à six points donc que cet indécis PSV Eindhoven-RC Lens, à l’image du nul (1-1) il y a deux semaines à Bollaert.

Le PSV de Peter Bosz roule certes comme pas permis sur l’Eredivisie (11 victoires en 11 journées, +36 de goal-average !), mais sans avoir affronté jusque-là ses trois principaux adversaires pour le titre. Et surtout, les Néerlandais sont actuellement derniers du groupe B de la C1 à la fin des matchs aller. En face, les Sang et Or de Franck Haise arrivent sans complexe, légèrement requinqués en Ligue 1 (ils sont désormais 10es) et invaincus pour leur retour dans l’épreuve reine. Un succès au Philips Stadion pour la bande à Elye Wahi serait synonyme de grand pas effectué dans la course aux huitièmes de finale.

>> Retrouvez-nous dès 20 heures pour vous faire vivre cette grande soirée européenne, avec un coup d’envoi à 21 heures.