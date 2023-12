Le Paris Saint-Germain se tourne vers les Etats-Unis. Le fonds d’investissement américain Arctos Partners a en effet pris une « participation minoritaire » au capital du PSG, comme l’a annoncé ce jeudi le club. Si celui-ci a vite précisé dans un communiqué que le propriétaire qatari Qatar Sports Investments (QSI) continuera bien à « maîtriser toutes les décisions prises au PSG », cet « accord stratégique de partenariat et d’investissement » n’est pas anodin.

« Arctos est un partenaire remarquable pour nous aider à atteindre nos objectifs, offrant une expertise stratégique, des idées et de l’innovation à notre entreprise, tout en fournissant des investissements et de nouvelles relations pour soutenir nos objectifs sportifs, souligne ainsi le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi. Ce jour est une étape importante dans l’histoire du Paris Saint-Germain et il contribuera grandement à la poursuite du succès et de la croissance de notre grand club. »

Selon RMC Sport et L’Equipe, Arctos Partners possédera 12,5 % au capital du PSG, dont la valorisation s’élève à 4,25 milliards d’euros. A des années-lumière donc des 70 millions d’euros lors du rachat du club en 2011.