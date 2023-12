La suspension pour dopage de Paul Pogba pourrait être très lourde. Contrôlé positif à la testostérone en août dernier et suspendu provisoirement depuis le 11 septembre, le milieu de terrain de la Juventus Turin a ainsi appris ce jeudi que quatre ans de suspension venaient d’être requis contre lui par le parquet antidopage italien. Une source au sein du club turinois a confirmé les informations dévoilées ce jeudi par des médias italiens concernant « la Pioche ».

« Je peux confirmer que nous avons reçu ce jeudi matin cette notification de l’autorité antidopage, avec quatre ans de suspension requis », indique cette source au sein de la Juve. Il s’agit de la peine maximum prévue pour ce type d’infractions, en application des directives de l’Agence mondiale antidopage (AMA), alors que les résultats positifs avaient été confirmés en octobre, après des tests sur l’échantillon B.

Un retour de Paul Pogba sur les terrains en 2027 ?

Du côté de Paul Pogba, on plaide la prise non intentionnelle et en dehors de la compétition, via un complément alimentaire prescrit par un médecin que le champion du monde 2018 a consulté aux Etats-Unis, pour justifier ce contrôle positif. « Si l’athlète peut établir qu’une ingestion ou une utilisation a eu lieu hors compétition et sans rapport avec la performance sportive, alors la période de suspension sera de trois mois d’inéligibilité », précise le code italien antidopage.

Une version que n’a donc pas retenue le parquet antidopage transalpin. Si le Tribunal national antidopage confirme la sanction de quatre années, Paul Pogba ne pourra reprendre sa carrière de footballeur professionnel qu’en 2027, soit à l’âge de 34 ans.