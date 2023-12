Suspendu à titre provisoire depuis le 11 septembre par l’agence italienne antidopage, après un contrôle positif à la testostérone sous le maillot de la Juventus, Paul Pogba reste dans l’attente de la durée de sa punition, qui peut atteindre quatre ans. A 30 ans, le champion du monde 2018 est au fond du trou, après une carrière parfois brillante mais pas toujours exemplaire.

Interrogé par beIN Sports, le milieu de terrain de Rennes Nemanja Matic a ainsi évoqué leur aventure commune à Manchester United, entre 2017 et 2022. « Arriver en retard, ça peut évidemment arriver à n’importe qui, dans n’importe quel travail, parce qu’on dort trop longtemps, une fois par an, lance le Serbe. Mais à Manchester United, cela arrivait tous les jours que quelqu’un soit en retard. Et en général, les mêmes joueurs étaient en retard tous les jours, Paul Pogba et [Jadon] Sancho entre autres. »

😬 Nemanja Matic : "A Manchester, Pogba était en retard tous les jours"#Interview #beINSPORTS pic.twitter.com/Ivh3cqbYFq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Matic s’est alors transformé en CPE, en rédigeant « un livre de règles avec des amendes possibles pour les retards ». Il affirme avoir collecté 75.000 livres (87.500 euros) en une saison.

« Paul Pogba est un très bon mec »

« Nous voulions organiser une fête à Londres [avec ce montant], mais nous n’avons pas pu à cause de la pandémie de Covid-19 [en 2020] et nous avons décidé de donner la somme au personnel du club pour qu’il puisse se la partager », explique-t-il.

Cependant, l’ancien joueur de Chelsea (2014-2017) – où « nous n’avions pas ce genre de problèmes », assure-t-il – garde visiblement de la tendresse pour la Pioche : « Paul Pogba est un très bon mec, un joueur de football brillant et je suis désolé pour lui car je sais qu’il a eu beaucoup de problèmes de blessures l’année dernière. J’espère sincèrement que cela va passer. » S’il n’y avait que ce souci, tout irait (presque) bien pour le Français.