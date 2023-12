OM – OL EN DIRECT : Les Marseillais jouent à 3 derrière… Suivez le match avec nous…

10h00 : Salut la compagnie et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre ce match entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais (21 heures) !

C’est reparti pour un tour entre les deux rivaux, en espérant cette fois qu’aucun incident n’émaillera la rencontre, initialement programmé le 29 octobre dernier, mais reportée après l’attaque du car du staff lyonnais. Fabio Grosso, blessé à la tête après le jet d’un projectile, n’est déjà plus là, ce qui n’empêchera pas aux Lyonnais de venir avec un sentiment de revanche. Une victoire contre l’OM ne les ferait pas sortir de la zone rouge, mais pourrait enfin lancer leur saison alors qu’ils ne comptent qu’une victoire en 13 journées ! Mais en face les Marseillais vont mieux, surtout après leurs deux victoires consécutives à domicile contre l’Ajax (4-3), et Rennes (2-0). Ils n’ont encaissé qu’un seul but à domicile cette saison.

» On se retrouve aux alentours de 20h45 pour suivre ce match ensemble