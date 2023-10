La belle histoire commune de Didier Deschamps et Paul Pogba en équipe de France de football est-elle cette fois finie pour de bon ? S’il ne veut pas avoir de « position catégorique » sur l’avenir en Bleus du milieu de terrain de 30 ans, le sélectionneur a en tout cas évoqué sans surprise lundi la mise « entre parenthèses » de la carrière du champion du monde 2018, en raison de son récent contrôle antidopage positif. « Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir mais évidemment, ça va prendre du temps », a ainsi déclaré Didier Deschamps en conférence de presse, avant le match de qualifications à l’Euro 2024 entre les Pays-Bas et la France, programmé vendredi à Amsterdam.

« Ça fait déjà un petit moment qu’il n’est plus avec nous, a poursuivi DD. C’est mis entre parenthèses. J’espère pour lui qu’il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses moyens et le terrain. » Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d’Italie, auquel il n’avait pas participé fin août, le Turinois est passible d’une suspension de quatre ans, qui peut être ramenée à deux ans si la non-intentionnalité est démontrée.

Plus de sélection en équipe de France depuis mars 2022

Moins d’un mois après sa suspension à titre provisoire, le 11 septembre par l’agence italienne antidopage (Nado), Paul Pogba a appris vendredi que l’analyse de son échantillon B avait mis en évidence la présence des métabolites de testostérone, comme dans l’échantillon A. Didier Deschamps s’est dit « très triste pour Paul », qui se « retrouve dans une situation compliquée, où il va devoir se défendre ».

« Evidemment, vu la relation importante que j’ai avec Paul et le fait de devoir soutenir les joueurs en difficulté, je suis attristé », explique le sélectionneur des Bleus. Depuis l’annonce de son contrôle antidopage positif, Pogba n’a plus accès au centre d’entraînement de la Juve. Il y a donc de très fortes chances pour que l’ancien joueur de Manchester United reste bloqué à 91 sélections (et 11 buts) avec l’équipe de France, dont il a longtemps été l’une de ses pièces maîtresses. En raison de nombreux pépins physiques, sa dernière avec les Bleus remonte au 29 mars 2022, lors d’un match amical contre l’Afrique du Sud (5-0).