Ce mardi soir sur TF1, après Allemagne – France (2-1), Didier Deschamps a d’abord eu droit, logiquement, à des questions sur la première défaite des Bleus en 2023, lors de ce match amical à Dortmund. Et puis, le cas Paul Pogba s’est invité. Le sélectionneur s’est dit « évidemment très surpris » par l’annonce, lundi, du contrôle positif à la testostérone du champion du monde 1998. Ce contrôle remonte au 20 août, après le match de la 1re journée de Serie A entre l’Udinese et la Juventus, au cours duquel Pogba était resté sur le banc de la Juve.

« Je n’ai pas les éléments. Il y aura des choses qui vont suivre », a poursuivi « DD ». « Mais il y a tellement de choses qui s’accumulent, qui lui tombent dessus, que c’est difficile. » Constamment freiné par des blessures ces dernières années, quand il n’était pas au cœur d’affaires extra-sportives, forfait pour la dernière Coupe du monde au Qatar, Pogba (30 ans) a toujours pu compter sur le soutien de Deschamps. « J’ai échangé avec lui par messages, a lancé ce dernier. Mais j’aurai le temps de parler un peu plus avec lui dans les jours qui viennent pour avoir un peu plus d’éléments. »

« Je l’ai toujours soutenu »

Le technicien basque, passé par la Juventus bien avant la « Pioche », s’est montré catégorique au sujet d’un éventuel dopage délibéré du joueur. « Je ne peux pas imaginer ça », a-t-il asséné, rejoignant la position de Pogba et de son entourage.

« Le connaissant, par rapport à tout ce qu’il a dans la tête… Je me rappelle encore de certaines discussions avec lui par rapport aux vaccins et au Covid, a poursuivi « DD ». La substance elle y est, à moins qu’il y ait contrexpertise ou quoi que ce soit… Après, savoir le pourquoi du comment… Je ne crois pas que lui-même sache, malheureusement. Il faudra un peu de temps. Je l’ai toujours soutenu. »

Pogba semble bénéficier de francs soutiens chez les Bleus. « On soutient tous Paul, c'est un ami très proche, il fait partie de la famille. On connaît Paul, si quelque chose est arrivé, on ne peut pas croire un seul instant que ce soit intentionnel », a déclaré Kingsley Coman à l'Equipe.

D’après la Gazzetta dello Sport, le contrôle positif aurait été provoqué par l’absorption d’un complément alimentaire recommandé par un ami médecin, dont Pogba n’avait pas informé la Juve. Le milieu de terrain risque jusqu’à quatre ans de suspension. A ce jour, une 92e sélection en équipe de France relève de la science-fiction, alors que l’ancien Mancunien n’a plus évolué en Bleu depuis un match amical contre l’Afrique du Sud (5-0), le 29 mars 2022 à Lille.