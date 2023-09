Allemagne-France EN DIRECT : Mbappé remplaçant, Griezmann capitaine contre une équipe en crise… Suivez le match avec nous…

9h : Hello la grande famille des minutos

Un peu de repos au milieu de cette orgie de rugby avec un petit match amical en Allemagne pour boucler la trêve internationale. Une affiche un peu délavée sur le papier, l'Allemagne ayant un peu près le niveau du Lesotho en ce moment. Raison de plus, vous me direz, de prendre ce match au sérieux, c'est pas tous les jours qu'on a une opportunité d'humilier la Mannschaft chez elle. Un signe enjôleur ? La dernière fois que Rudi Völler coachait les Allemands contre les Bleus, ça avait fait un vilain 3-0 pour l'équipe de France époque Zidane-Henry-Trezeguet. On veut bien la même ce soir.