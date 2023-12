Les Los Angeles Lakers ont beau se trouver à deux matchs d’un nouveau trophée, à l’occasion de la première édition de la NBA Cup à Las Vegas, l’heure n’est pas à la fête dans le Nevada pour la bande à LeBron James. Car à la veille des demi-finales de cette nouvelle compétition outre-Atlantique (dans la nuit de jeudi à vendredi, à 23 heures et 3 heures) entre les Bucks et les Pacers, puis entre L.A. et La Nouvelle-Orléans, une fusillade a éclaté sur le campus de l’université du Nevada de Las Vegas.

Celle-ci a entraîné la mort de trois personnes, avant que le suspect ne soit abattu par la police. Un nouveau drame qui a poussé LeBron James à marteler sa position concernant le port des armes à feu aux Etats-Unis.

« Il est en fait plus facile maintenant de posséder une arme à feu »

« C’est le même débat à chaque fois qu’une fusillade se produit, pointe le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Cette possibilité de se procurer une arme, la possibilité de réitérer ces faits, il n’y a aucun changement et c’est littéralement ridicule. Il est insensé que nous continuions à perdre des vies innocentes sur les campus, dans les écoles, dans les centres commerciaux, les cinémas. »

Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes de Las Vegas, LeBron James a poursuivi : « Rien n’a changé, il est en fait plus facile maintenant de posséder une arme à feu. C’est stupide ».