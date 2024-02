Comment la cheville de Mbappé a pu résister au charcutage de Brassier ?

On sait depuis belle lurette que Kylian Mbappé n’est pas fait du même bois que nous autres, simples mortels, mais ce qu’on a vu mercredi soir lors du match contre Brest dépasse l’entendement. Si les performances du champion du monde 2018 seront longtemps commentées et décortiquées une fois sa carrière terminée, son corps aussi mériterait une analyse scientifique poussée dans les facs de médecine. Car comment expliquer que celui-ci se soit relevé pour gambader gaiement comme si de rien n’était après ce que venait de se manger sa cheville gauche, littéralement écrabouillée par le pied de l’équarrisseur brestois Lilian Brassier ?

Au ralenti, les images donnaient presque la nausée. On y voit le pied du Parisien faire un 360 direction Bondy, c’est tout juste si l’on n’entendait pas depuis la tribune de presses ses fibres musculaires lâcher une à une. Crac, crac, crac… Pourtant, après quelques minutes à grimacer, alors que de son côté le Parc retenait son souffle et que Luis Enrique posait un cierge au pied du banc de touche, le garçon a fait signe au staff qu’il pouvait continuer la partie. A une semaine du rendez-vous crucial face à la Real Sociedad en Ligue des champions il eut certainement été plus prudent de faire sortir l’animal, mais à Paris comme à Madrid, bientôt (?), on ne va pas contre l’avis du patron.

Un Mbappé en mode guerrier

Interrogé sur le geste de son joueur, logiquement expulsé par l’arbitre, Eric Roy balayait toute intentionnalité de sa part. « Je ne pense pas que ça soit un coup de sang, a-t-il assuré. Il pense qu’il va avoir le ballon et il va trop vite. Il a manqué de discernement, il a fait une faute cinq minutes avant… Mais bon, ça va tellement vite en face… Il n’y avait pas de volonté de faire mal, Lilian n’est pas un méchant garçon. Il apprend, il reste un jeune défenseur central avec beaucoup d’avenir et de qualités.

Mbappé n'est pas humain. #PSGSB29 #Mbappe pic.twitter.com/thCApdhhs6 — Laurent Perrin (@lperrinparisien) February 7, 2024

Quant à Mbappé, sa fin de match lui donnera finalement raison. Comme revigoré par cette petite chatouille de Brassier, le numéro 7 parisien n’a cessé de placer des accélérations dans tous les sens et de mettre Coudert, le gardien Brestois, à contributions. C’est d’ailleurs de lui que viendra le troisième but parisien, après un passage en revue de toute la défense finistérienne avant de fixer et d’ouvrir le jeu côté droit pour permettre à Hakimi de servir Gonçalo Ramos sur un plateau. Auteur de l’ouverture du score en première période, pas loin d’un doublé quelques minutes plus tard avec un joli ballon piqué sur la barre, Mbappé continue donc son petit bonhomme de chemin à la tête son Paris Saint-Germain.

« Je ne crois pas que ce soit très grave »

Acclamé par le public du Parc à plusieurs reprises, volontiers harangueur de foule pendant le match, celui-ci n’a pas semblé impacté le moins du monde par l’annonce de ses velléités de départ au Real la saison prochaine par nos confrères du Parisien en fin de semaine dernière. Si sa décision est plus attendue que l’annonce de la composition définitive du nouveau gouvernement Attal, elle ne devrait pas intervenir dans les jours à venir et, pour le moment tout le monde semble se satisfaire de ce statu quo.

Le plus important pour les supporters parisiens étant de savoir si le meilleur buteur de l’histoire du club sera apte pour lancer la quête du Graal en C1 qui commence dès mercredi prochain. Sa cheville tiendra-t-elle le choc ou se choisira-t-elle un destin tragique à la Neymar ? « La vérité est que je n’ai aucune nouvelle, a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. Les médecins l’observeront demain (jeudi). Il a pris un gros coup à la cheville, mais il a pu finir le match, et je ne crois pas que ce soit très grave. » Charge aux scientifiques de nous expliquer comment cela est-il bien possible.