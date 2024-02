L’avenir de Kylian Mbappé, annoncé du côté du Real, est apparemment sur toutes les bouches de Madrid à Paris, sauf sur celles des joueurs du PSG. Dans un entretien accordé à RTL et diffusé vendredi, Lucas Hernandez a admis que le vestiaire parisien ne se risquait pas à s’engager sur la piste glissante d’une discussion à propos de la grande décision de l’attaquant avec l’intéressé.

« Nous, on essaie de ne pas parler de ce sujet-là. Je vous dis la vérité, on n’en parle pas », confirme dans un premier temps le défenseur, qui estime que le choix ne doit revenir qu’à Mbappé et personne d’autre (encore moins les copains qu’il a ramenés).

« On sait qu’il y a beaucoup d’attentes derrière lui. On ne veut pas trop l’agacer, trop lui demander. C’est à lui de prendre la meilleure décision, pour lui, pour sa famille et sa carrière. La décision qu’il prendra sera la bonne, en espérant qu’il restera au Paris Saint-Germain, avec nous. »

🔵🔴⚽️ @LucasHernandez à propos de l'avenir de @KMbappe : « On essaie d'éviter de parler de ce sujet là, on n'en parle pas (…) on ne veut pas l'agacer (…) c'est à lui de prendre la meilleure décision »⁰⁰Vendredi 9 février à partir de 20h, ne manquez pas l'entretien… pic.twitter.com/oIPU1jgW6H — RTL France (@RTLFrance) February 6, 2024

Cela n’a jamais paru aussi peu probable, alors que la grande annonce de sa future destination approche à grands pas.