Le Racing n'a plus perdu, championnat et coupe confondus depuis le 1er février, à Reims (2-1). Les Alsaciens restent sur 8 matchs sans défaite

On commence avec la compo parisienne sans surprise. Si ce n'est que Luuis Enrique doit vraiement ne pas aimer Mukiele, à qui il préfère Soler... Sinon, attaque Mbappé-RKM-Asensio, puisque Dembélé est préservé et Barcola suspendu après son expulsion contestée contre Brest

Le temsp commence à presser pour le PSG. Dans un peu moins de deux semaines, c'est le retour de la Ligue des champions et ce 8e de finale aller contre la Real Sociedad, et on n'arrive toujours pas bien à savoir où souhaite aller Luis Enrique. Face à Brest le week-end dernier, les choix du coach espagnol ont étonné, et si les faits lui ont d'abord donné raison, l'horrible seconde période des Parisiens n'a pas du tout été rassurante. Cette rencontre à Strasbourg, qui ne perd plus depuis maintenant deux mois, s'apprente à un bon test de solidité pour cette équipe parisienne.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 en direct depuis la Meinau pour suivre ce premier match de la 20e journée ensemble...