C’est peu dire que les extraits du prochain numéro de l’émission « Envoyé Spécial », diffusé le 18 janvier sur France 2, éveillent notre curiosité. Un long sujet sera consacré à Kylian Mbappé (qui a également répondu aux questions d’Elise Lucet), dans lequel il est question de la vie de la star du PSG en dehors des terrains. On le verra ainsi au Cameroun ou en région parisienne, à la rencontre d’enfants, d’éducateurs ou de personnes en situation de handicap, bref, dans tous ses engagements sociétaux à travers son association « Inspired by Kylian Mbappé ».

⚽ @KMbappe comme vous ne l’avez jamais vu !



📺⏯ C’est la semaine prochaine dans #EnvoyéSpécial avec @EliseLucet pic.twitter.com/P2JbWYR4tR — Envoyé spécial (@EnvoyeSpecial) January 11, 2024 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Une asso dans laquelle il reverse 30 % des bénéfices générés par ses sociétés, assure dans le reportage Fayza Lamari, la mère du joueur. Cette dernière s’est montrée intransigeante dans les négociations avec son fils à ce sujet, si l’on en croit le récit des extraits visionnés par Le Parisien. « Je lui ai dit : "en dessous de 30 %, je ne fais pas ! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi !", dit-elle en souriant. Au début, je lui avais dit on fait 50/50 mais on a discuté et on est tombé à 30. »

« Un peu les Tuche » au départ

Un chiffre qui « représente des millions », ajoute-t-elle sans donner plus de détails, et qui permet à l’association IBKM d’aider 98 jeunes issus principalement de milieux modestes d’Île-de-France à s’ouvrir au monde et accomplir leur rêve professionnel.

Fayza Lamari évoque également longuement son fils, « fière de l’homme qu’il est en train de devenir », et le rapport de la famille à l’argent. Après avoir eu l’impression d’être « un peu les Tuche » quand Kylian a explosé, le clan Mbappé a appris à naviguer dans le milieu du foot, « sans culpabilité, ni honte ». « Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça », dit notamment la maman au sujet du contrat mirifique signé par son fils lors de sa prolongation en 2022.