Pas de folie hivernale pour l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM, Pablo Longoria, a profité de la présentation de sa première recrue de l’année 2024, le milieu de terrain Jean Onana, pour faire le point sur le mercato. Il s’est dit très satisfait du prêt du Camerounais en provenance de Besiktas, avec une option d’achat de 4,5 millions d’euros s’il dispute plus de 50 % des matchs, et que l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des champions.

« On avait une priorité au poste de milieu de terrain. On voulait un milieu avec l’expérience de la Ligue 1 et complémentaire à nos joueurs. Il a une grande qualité défensive et dans la transition de jeu. Donc on est content de l’avoir », s’est d’abord félicité Longoria, tout en confiant avoir déjà approché le joueur à l’été 2022.

Vers un départ de Pape Gueye

Le Camerounais, capable d’évoluer en « milieu défensif, milieu relayeur voire défenseur » selon ses propres mots, vient renforcer un entrejeu appauvri avec les départs d’Azzedine Ounahi et d’Amine Harit à la CAN avec le Maroc, et celui de Pape Gueye avec le Sénégal. Le départ du Lion de la Terenga pourrait même devenir définitif puisqu’il a décliné les deux propositions de renouvellement de contrat formulées par la direction marseillaise.

Une autre confidence de Pablo Longoria : « On a fait une deuxième offre de prolongation au mois de décembre. Le joueur n’a pas donné suite, on s’était fixé la date du 7 ou 8 janvier et nous n’avons toujours pas de nouvelles. Nous considérons donc qu’il y a une possibilité de le voir partir cet hiver, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties. »

Ce devrait d’ailleurs être le seul départ de ce mercato hivernal, puisque le président a profité de cette prise de parole pour fermer la porte à celui d’Azzedine Ounahi malgré des rumeurs persistantes. Tout comme celui de Vitinha n’est pas envisagé par le board marseillais, à moins de grosses offres, ce qui n’est pour l’instant pas le cas.

Une autre arrivée espérée… et puis c’est tout

Concernant les arrivées, Gennaro Gattuso et Pablo Longoria cherchent à renforcer le poste de latéral gauche en amenant une doublure à Ronan Lodi, qui n’a toujours pas convaincu après une première moitié de saison en dent de scie. « On cherche un latéral gauche qui peut jouer dans un système à trois ou quatre défenseurs. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position et amener de la concurrence », a expliqué Pablo Longoria alors que le nom de l’Écossais du Hellas Vérone, Josh Doig, revient avec insistance.

Si le président de l’OM nous a habitués à des périodes de transfert très actives, ce mercato d’hiver devrait être beaucoup plus calme, de son propre aveu : « A dire la vérité, on voudrait donner de la continuité à cet effectif. On veut se renforcer où c’est nécessaire. Le mercato hivernal n’est pas un mercato que l’on aime. C’est de l’ajustement. » Après avoir déboursé 32 millions d’euros pour Vitinha il y a tout juste un an, le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM, Pablo Longoria semble bien plus prudent cet hiver.