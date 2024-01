Le petit prince français dans la légende de l’Atlético Madrid. Antoine Griezmann est devenu mercredi soir le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros, devant l’iconique Luis Aragones, en inscrivant son 174e but sous le maillot rouge et blanc lors de la défaite de son équipe en demi-finale de la SuperCoupe d’Espagne disputée en Arabie saoudite face au Real Madrid (5-3).

Un total incroyable pour Grizou depuis son arrivée à l’Atlético, qui souligne une régularité tout aussi exceptionnelle. Entre 2014 et 2019, il n’a jamais connu de saison en dessous de 20 buts jusqu’à son départ controversé au FC Barcelone. Et même si la greffe n’a pas pris du côté des Blaugrana, ses statistiques sont loin d’être honteuses avec 15 buts et 4 passes décisives en 19/20 et 20 buts et 13 passes décisives en 20/21.

« Injouable »

Depuis son retour à l’Atlético et son repositionnement au milieu de terrain, Antoine Griezmann s’estime même « injouable », comme il le confiait en novembre dernier. Même positionné plus loin des buts, Grizou reste décisif. Si l’on met de côté sa saison 21/22, celle de son retour à Madrid lorsqu’il devait se contenter de 30 minutes de jeu pour des histoires d’option d’achat à négocier avec le Barça, il a retrouvé ses statistiques d’avant son départ, en étant décisif près de 35 fois par saison comme l’année dernière avec 16 buts pour 19 passes décisives. Cette année, il en est déjà à 17 buts pour 4 passes décisives.

Le classement d'Antoine Griezmann parmis les meilleurs buteur de l'Ateltico Madrid, de Liga et de l'Equipe de France. - Sofascore

Le but du record inscrit face au Real Madrid illustre d’ailleurs parfaitement ce repositionnement. Servi au milieu de terrain, Grizou s’est d’abord emmené le ballon vers l’avant sur un contrôle orienté, avant de feinter deux Madrilènes, Antonio Rüdiger et Luka Modric, s’il vous plaît, d’une talonnade du gauche. Il a ensuite ajusté le gardien Arrizabalaga d’une frappe pure du droit, d’en dehors de la surface.

Il n’atteindra probablement pas les « intouchables » Lionel Messi et Cristiano Ronaldo avec leurs 474 et 311 buts, mais dépasser Karim Benzema et ses 238 buts pour lui piquer la 4e place des meilleurs buteurs de Liga peut devenir un nouvel objectif.

Un Griezmann record en Equipe de France, aussi

De quoi faire oublier, définitivement ou presque, son départ vers le FC Barcelone auprès des supporteurs des Colchoneros qui l’avait pris en grippe après ce qu’ils avaient vécu comme une trahison. Antoine Griezmann n’est nulle part plus à l’aise que du côté de l’Atlético, et ce record vient un peu plus graver dans le marbre son aventure. Après avoir remporté la Ligue Europa en 2018 face à l’OM, Griezmann espère désormais mener son équipe au titre de champion d’Espagne qui lui manque toujours, puisqu’il était en Catalogne en 2021, saison du dernier titre colchonero.

Mais il n’y a pas qu’en Espagne que sont influence est vitale. Ses statistiques avec l’Equipe de France le sont tout autant, au-delà de sa longévité puisqu’il a fait ses débuts avec les Bleus la même année que celle de son arrivée à l’Atlético. Et sous les ordres de Didier Deschamps, sa capacité à faire jouer et surtout faire marquer ses coéquipiers prend encore un peu plus de relief. Avec ses 44 buts, il n’est qu’à sept longueurs de Thierry Henry, et à douze d’Olivier Giroud, en étant déjà le meilleur passeur de l’histoire des Bleus, avec 36 offrandes.