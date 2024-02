Qu’est-ce qui pourrait encore faire foirer le transfert de Mbappé au Real ?

Les cadavres de bouteilles jonchent encore le sol, les bouches sont pâteuses et on retrouve des potes/zombies disséminés un peu partout dans l’appartement. Pourtant, ce matin, dans les chaumières madrilènes, après une nuit d’ivresse passée à fêter la future venue du fils promis Kylian Mbappé, la gueule de bois est joyeuse. On sort les poubelles et on passe la serpillière avec le sourire, on sifflote gaiement comme si on venait de gagner à la loteria. Tout sera prêt dans quelques heures pour remettre le couvert pour un grand week-end de festivités.

Car c’est bien ce qui s’annonce dans la capitale espagnole dans les heures, les jours et les semaines à venir. Et si on poussait le bouchon un peu plus loin, on dirait même qu’au-delà des seules frontières du Real, c’est toute l’Espagne qui a repris du poil de la bête en imaginant la star des stars poser ses sandales et son melon en Liga, ce championnat orphelin de Messi et CR7, qui avait presque fini par accepter l’idée d’un certain déclassement aux yeux du monde face à la toute-puissante Premier League.

Pourtant, dans cette euphorie ambiante, une question nous taraude de ce côté-ci des Pyrénées : Puisque rien n’est encore signé avec le Real, et qu’on connaît par cœur notre Kyky contrepied, existe-t-il encore quelque chose pour faire capoter l’affaire du siècle et supprimer ce petit sourire agaçant sur le visage des supporters du Real ? Poser la question c’est déjà y répondre. Non, bien sûr que non. Mais il reste tout de même à transformer l’essai et voici les sujets que Florentino Perez va vite devoir cadrer sous peine de voir l’héritier lui filer entre les doigts.

Un contrat à dessiner, un deal gagnant-gagnant à trouver

Mbappé a beau avoir d’ores et déjà choisi que ce serait au Real et nulle part ailleurs qu’il va s’en aller écrire le deuxième chapitre majeur de sa carrière, il n’en reste pas moins vrai qu’il va falloir trouver un accord financier pour ficeler définitivement ce transfert hors norme. Et si l’on raconte un peu partout que le numéro 7 parisien ne fera pas obstacle et ne se montrera pas trop gourmand, s’asseyant largement sur ses émoluments du PSG (72 millions d’euros bruts annuels), le rêve madrilène est à ce prix, il ne faut pas croire pour autant que tout va passer comme une lettre à Nasser. Quand on navigue à ces hauteurs-là d’un point de vue financier, il n’y a pas d’amis, seulement des négociateurs.

🔴 Le Real Madrid voulant RECRUTER Kylian Mbappé se heurte à Fayza Lamari qui se veut intransigeante dans les négociations ! 😬🇫🇷



🗞️ @marca pic.twitter.com/GJErGxCDOJ — Vibes Foot (@VibesFoot) February 12, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Et à ce petit jeu-là, le clan Mbappé, Fayza Lamari en tête, n’est pas du genre à laisser sa part aux chiens, et c’est tout à fait normal. Le phénomène Mbappé est tel que sa mère et son avocate ont des arguments à faire valoir pour faire gonfler la note. Une seule certitude à cette heure, le Français va devenir le plus gros salaire du vestiaire madrilène et sa prime à la signature, bien que sensiblement revue à la baisse par rapport à ce qu’on lui promettait il y a deux ans (130 millions), sera quand même coquette comme tout. Mais comme l’annonçait récemment The Athletic, pour le moment le compte n’y est pas et les négociations pourraient traîner en longueur dans les semaines à venir.

L’épineuse question des droits à l’image

Un sujet risque notamment de faire obstacle, sans être insurmontable : celui des droits à l’image. Du côté du champion du monde 2018, on est ferme sur la position et solides sur les appuis, c’est 100 % pour le joueur ou nada. Un point de vue que ne partage pas le Real Madrid, qui n’a pas pour habitude de fonctionner ainsi. Depuis l’époque des Galactiques, en effet, le système établi veut que les joueurs cèdent leurs droits d’image au club, lequel leur reverse ensuite 50 % des revenus de ceux-ci. Dans l’histoire, seul Cristiano Ronaldo est parvenu, non sans mal, à faire « plioter » Florentino Perez en obtenant environ 60 % entre 2009 et 2018. Malgré ça, on le voit, l’écart entre ce que peuvent accepter les Merengues et ce que veut Mbappé est immense. Côté madrilène, on estime que l’aura du club donne de la valeur au joueur qui en tire donc bénéfice, du côté de Mbappé, on sait aussi combien l’arrivée du fiston va servir le club avec l’arrivée de nouveaux et juteux contrat de sponsoring. Les négos s’annoncent enflammées.

Les Jeux olympiques à Paris, ira, ira pas ?

Si tout ce bon monde arrive à passer les deux premiers obstacles sans y laisser trop de plumes, ce dernier point devrait être une formalité. Quoique. Après s’être fait trimbaler et humilier en mondiovision par Mbappé il y a deux ans, le Real Madrid acceptera-t-il de ne pas avoir son crack prêt à jouer dès la reprise du championnat en août prochain ? La question se pose. Et si Mbappé a récemment laissé entendre qu’il se plierait au choix de son employeur concernant sa participation ou non aux JO de Paris, cela ne veut pas dire qu’il ne gardera pas une dent contre celui qui l’empêchera, lui, l’homme qui veut marquer l’histoire de son époque au-delà de celle du football, de disputer la plus mythique des compétitions sportives. D’autant que la finale aura lieu le 10 août au… Parc des Princes. Florentino sera-t-il prêt à courroucer son précieux et risquer de se payer une première polémique, tout ça pour deux malheureuses semaines ? Sincèrement, on n’ose pas y croire.