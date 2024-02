Edit : Ce papier a été mis à jour après une première publication le 14 février avant le match aller contre la Real Sociedad

Le feuilleton médiatique le plus fatigant du 21e siècle a pris fin sans prévenir ce jeudi après-midi. Selon nos confères de l'Equipe, du Parisien, et de RMC, qui ont tous dégainé en même temps. Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son intention de quitter le PSG à la fin de la saison, sans laisser la porte ouverte à une quelconque surenchère financière. Il reste une petite chose à régler : comment l’annoncer au monde. Au monde, oui, mais surtout aux supporters du PSG, ce qui reste une tâche pas si aisée que cela quand on sait à quel point cette télénovela autour du « Kyks » a rendu fou les fans des Rouge et Bleu ces dernières années. Mbappé n’étant pas un être humain lambda, il faut donc, pour que le story-telling soit parfait, que l’annonce du plus gros transfert de l’histoire du football soit à la hauteur du phénomène sportif et médiatique.

Le service des Sports de 20 Minutes ayant à la fois le cœur sur la main, une créativité douteuse et un portefeuille illimité, nous avons décidé de donner un coup de main au clan Mbappé pour faire de cette annonce un évènement interplanétaire inoubliable. Voici donc cinq scénarios plus ou moins farfelus, mais analysés le plus sérieusement du monde par Florian Ridard, conseiller en communication chez Vae Solis pour différents clubs de football.

Au JT de 20h de TF1

Quand on est une personnalité de premier plan en France, qu’on soit politique, acteur ou chanteur à la renommée nationalo-internationale, le plateau du JT de TF1 est « the place to be ». C’est aussi de là que le sélectionneur Didier Deschamps vient tous les deux ans nous annoncer la liste des Bleus avant un Euro ou une Coupe du monde. C’est donc sans surprise cette cathédrale médiatique que Kylian Mbappé a choisie pour annoncer son départ au Real. Tiré à quatre épingles dans un costard de chez « chut-chut-pas-de-marque », le Parisien arrive sur le plateau le visage fermé. Le ton est grave, à la hauteur de la déflagration que son annonce va provoquer chez les supporters. « Kylian Mbappé, vous avez décidé de quitter le PSG », le lance Anne-Claire Coudray, qui parvient mal à cacher son bonheur d’avoir obtenu le scoop que le monde lui envie.

» Florian Ridard : « J’y crois ! Cette séquence est probable sur la forme. On pourrait même imaginer le président Nasser à ses côtés, la tête haute, de manière à montrer que le club ne subit pas complètement le moment. Sur le fond, je ne crois ni à une tonalité morne, ni à une tonalité grave : Nasser doit se montrer aussi solide sur ses appuis que Vitinha et autant porté vers l’avant qu’Ousmane Dembélé, dans le but de rassurer les supporters. Dire que le départ de KMB préserve tout de même les intérêts du club, et que les ambitions sportives restent très élevées. Il va y avoir un besoin de projection. Et si Nasser nous préparait dans le même temps une annonce positive pour les fans ? ''On remercie Kylian pour tout ce qu’il a apporté au club, de grands joueurs vont arriver prochainement, le projet du PSG n’a jamais été aussi ambitieux… et se fera au Parc, car oui, nous restons à la maison !''. Comment transformer un moment de deuil national en une champagne shower pour des milliers de titis parisiens. »

Mbappé et Al-Khelaïfi pourraient-ils annoncer ensemble le départ du joueur du PSG ? - FRANCK FIFE

Allocution présidentielle en direct du palais de la fondation Mbappé

Après avoir un temps envisagé le grand mess du 20h, Kyky renonce. Pas assez clinquant. Non, il faut un truc à la mesure du phénomène Mbappé, l’homme qui a fait la une du Time ; un truc à la mesure aussi du club qu’il rejoint, le grand Royal Madrid. Il reste donc une seule possibilité, présidentielle celle-ci. Une allocution en direct à la télé. Pas depuis l’Elysée – Manu a poliment refusé – mais au siège de la fondation « Inspired by KM ». Le décor est sobre : le bureau est nu et, à la place du drapeau français et européen, celui du PSG et du Real. Derrière la caméra, Fayza Lamari lance le décompte avec ses doigts, trois, deux, un, go mon lapin ! « Parisiens, Parisiennes, mes chers compatriotes, je suis venu vous dire que je m’en vais ».

» Florian Ridard : « Ce scénario aurait au moins l’avantage de le préparer pour une petite élection en 2027 mais je n’y crois pas. Trop froid, trop distant. Sauf si, en amont ou en aval de cette prise de parole individuelle, les équipes préparent un format vidéo rétrospectif, chaleureux et émouvant, le mettant en scène dans différentes situations collectives. Car ça sera l’un des enjeux pour la team Mbappé lors de cette annonce : ne pas apparaître comme celui qui abandonne. Les deux parties doivent montrer que ce n’est pas un divorce mais une séparation à l’amiable, que tout a été prévu et coordonné, que c’est une opération win-win.

Le petit et le grand Kylian réunis sur une même image à Paris. - FRANCK FIFE

On peut imaginer une conclusion de cette vidéo avec KMP en solo, dans un lieu de la capitale qui lui tient à cœur et dans lequel on l’imagine revenir souvent. Car il laisse un club, mais il ne quitte ni ses causes, ni sa ville, ni son pays. D’un point de vue communication, ce départ peut d’ailleurs s’apparenter davantage à une « mise en retrait temporaire » du club. Dans cette perspective, il faudra gérer cet épisode avec, déjà, le prochain en tête : le retour en tant qu’ambassadeur, sinon en tant que dirigeant ».

En hologramme en simultanée au Parc des Princes et à Santiago Bernabeu

Dans un autre style, moins start-up Nation et plus faucille et marteau, sur les conseils de Fayza Lamari, toujours là quand le melon du fiston prend le dessus et qu’il faut d’urgence lui remettre les pieds sur terre, le clan Mbappé opte pour ce qu’on appelle dans le jargon « l’option Jean-Luc Mélenchon », avec un hologramme diffusé à la fois sur la pelouse du Parc des Princes et de Santiago Bernabeu. Enregistré au préalable dans un studio de la Plaine Saint-Denis, en français d’un côté, en espagnol de l’autre, avec un maillot du PSG d’un côté, une tunique du Real de l’autre, le kid de Bondy dévoile en simultanée (et au monde entier) sa decisión.

» Florian Ridard : « Vous voulez un envahissement de terrain ou quoi ? ! J’imagine bien la scène : Thomas, fan invétéré du PSG présent en tribune Auteuil depuis quinze ans avec son maillot Hechter mal lavé sur les épaules, voit et entend cet hologramme lui annoncer cette terrible nouvelle. En quelques secondes, c’est cadrage-débordement sur le stadier, sprint jusqu’au milieu de terrain pour mettre un tacle pas très conventionnel à l’hologramme… Si Mbappé veut continuer à entretenir cette image d’un footballeur de plus en plus déconnecté du réel, ingrat avec une institution qui l’a payé des centaines de millions et lui a tout donné depuis sept ans, il ne ferait pas autrement ! N’oubliez pas qu’il est le capitaine de l’équipe de France, sa sortie doit être parfaitement soignée ».

Par texto géant diffusé sur les écrans du Parc des Princes

Conscient que le public parisien ne manque ni de verve ni d’imagination pour pourrir un jour les joueurs qu’il a aimés, voire vénérés, hier (coucou Neymar et re-coucou Neymar) Mbappé n’assume pas ce qu’il s’apprête à leur annoncer. Alors, tel un vulgaire largueur qui (ne) se respecte (pas), le champion du monde 2018 opte pour la rupture la plus classique et la plus lâche de l’histoire : le SMS. A la pire date qui soit : en fin de saison. Au terme d’une dernière victoire contre Toulouse, alors que le club s’active en coulisses pour préparer la célébration du douzième titre de champion de France de l’histoire du PSG, un message apparaît sur les écrans géants du Parc : « Yo la famille, c’est Kyky. Désolé de vous l’annoncer comme ça, mais je crois qu’il est temps de prendre un peu de recul. C’est pas de votre faute, c’est la mienne. Faites ce que vous pouvez pour m’en vouloir le moins possible. Besos ».

» Florian Ridard : « Typiquement le genre de séquence qui le fera passer pour un paria. Il y a un équilibre à trouver : la tendance chez les joueurs qui partent d’un club, depuis de longues années, ce sont les lettres aux supporters, les longs messages publiés sur Instagram, les grands discours au milieu du terrain lumière éteinte. Mais compte tenu des liens entre Mbappé et le club, je verrai un entre-deux, quelque chose qui se rapproche du discours d’adieu de Francesco Totti, qui avait marqué les esprits lors de son départ en lisant une lettre émouvante car très personnelle, devant des dizaines de milliers de personnes. Frissons garantis. »

En mode annonce de naissance avec la piñata

En ce 11 mai 2024, jour de dernier match de la saison au Parc des Princes, le public du parisien ne comprend pas bien ce qu’il se passe à la mi-temps. A la place du traditionnel Football Orange Challenge, un immense ballon de foot est suspendu à la barre du but, côté du Virage Auteuil. Quand soudain, Michel Montana, le speaker du PSG, lève le voile sur ce drôle de happening. Kylian Mbappé arrive et va dévoiler, à la manière d’Harry Kane qui avait annoncé avec sa femme le sexe de leur futur bébé en faisant jaillir d’une piñata la couleur bleue ou rose, selon que ce soit un petit garçon ou une petite fille, le club où il jouera la saison prochaine.

Ici, bleu et rouge pour le PSG, blanc pour le Real Madrid. Le joueur s’avance tranquillement vers le but et pose le ballon sur le point de penalty tandis que le Virage Auteuil entonne des « Mbappé à Paris ! Mbappé à Paris ! ». Kyky prend alors son élan, le plat du pied est assuré, la chique atteint sa cible et la piñata éclate et dévoile une explosion de confettis d’un blanc immaculé. Hala Madrid, gracias, buenas tardes.

» Florian Ridard : « La rédaction de 20 Minutes est certaine de gagner le Prix du scénario du Festival de Cannes avec cette idée mais, à moins qu’un vigile se fasse payer par des groupes de supporteurs pour introduire des confettis bleus la nuit d’avant match, c’est impossible. Cette annonce est un tel feuilleton depuis dix-huit mois qu’il m’est impossible de croire à un effet surprise, encore moins sur le ton de l’humour… et donc ici de la provocation. »