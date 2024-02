Le clan Mbappé refroidit par la proposition du Real Madrid ?

L’appétit vient en mangeant, et ça fait quelques années que Kylian Mbappé a pris l’habitude de se gaver. Le départ de l’attaquant du PSG vers le Real Madrid ne fait plus guère de doutes depuis plusieurs jours mais tout n’est pas encore réglé entre le clan Kylian Mbappé et le président Florentino Perez. Pire, l’entourage de l’international tricolore serait déçu de l’offre émise par la maison blanche, selon The Athletic.

Le site américain avance que le joueur aurait reçu une offre salariale de 26 millions d’euros par an avec une prime à la signature de 130 millions. Une somme jugée peu généreuse, et surtout trop basse pour celui qui gagne actuellement près du triple avec 72 millions d’euros par an versé par le PSG.

Le Real Madrid a été échaudé par les multiples feuilletons d’une potentielle arrivée de Kylian Mbappé, comme l’été dernier, et Florentino Perez aurait également mis un ultimatum à son entourage, en demandant une décision d’ici la fin à la janvier. Un coup de pression qui les aurait également refroidis. Une chose reste néanmoins sûre, le joueur devrait prévenir en premier son actuel président, Nasser Al-Khelaïfi, de sa prochaine décision.