Tout juste sacré à la CAN, Serge Aurier insulte un influenceur ivoirien

C’était écrit, les scènes de liesse dans le vestiaire ivoirien, dimanche soir à Abidjan, après l’ultime succès (2-1) contre le Nigeria, allaient être à la hauteur de la consécration inespérée des Éléphants lors de cette CAN 2024 à la maison. C’était mal connaître Serge Aurier, qui a profité d’un live Instagram pour surtout insulter copieusement un influenceur ivoirien.

Il faut dire que ce dénommé Johnny Patcheko, qui compte 209.000 abonnés sur sa chaîne YouTube, avait dézingué dans une vidéo la sélection de Côte d’Ivoire (avec insultes dans le package) après le désastre face à la Guinée équatoriale (0-4) au premier tour de la compétition.

Serge Aurier 🇨🇮 insulte johnny patcheco après la victoire des Eléphants 😳

Serge Aurier 🇨🇮 insulte johnny patcheco après la victoire des Eléphants 😳

On dirait Humilité est desactivité hein!😂😂 pic.twitter.com/4EzacKqMnf — Varan 🐊 2.0⭐️⭐️⭐️🇨🇮🖖🏿 (@LucaVaran) February 12, 2024

Alors forcément, avec une deuxième Coupe d'Afrique des nations en poche après l’édition 2015 aux côtés d’Hervé Renard, Serge Aurier n’allait pas le manquer. Le latéral droit de 31 ans s’est donc lancé dans une prestation qui rappellera aux supporteurs du PSG le fameux « fiottegate » de 2016, lorsqu’il s’en était pris à son entraîneur de l’époque Laurent Blanc sur feu Periscope.

« Johnny Patcheko, ta grand-mère, ta mère-grand matin, midi, soir, ta maman, a subtilement glissé en accroche le nouveau joueur de Galatasaray. Viens maintenant on va parler. Je suis deux fois champion d’Afrique fils de pute. »

Appuyé par ses partenaires Seko Fofana et Nicolas Pépé, à peine moins vulgaires, Serge Aurier a enchaîné : « Connecte-toi, on va parler toi et moi, viens avec ta chemise rose de clandestin. » Et ce avant de lui montrer le trophée et d’enchaîner en dansant avec ses coéquipiers sur le fameux Coup du marteau. Pas certain que Johnny Patcheko ait fait partie des guests lors de l’interminable after qui s’annonçait pour la sélection ivoirienne, la nuit dernière à Abidjan.