De Zerbi, Guardiola, Motta, qui pour reprendre le cadavre du Barça après Xavi ?

Après un nouveau gadin des familles, une défaite 3-5, le week-end dernier à la maison contre Villarreal, Xavi a jeté l’éponge et annoncé en avant-première son départ du Barça en fin de saison. L’histoire eut été belle de voir le petit gominé aux sourcils foncés, lui l’enfant de la Masia, la légende du grand Barça déchu, réussir à relever ce colosse à la dérive, mais les piteux résultats et une pression trop importante pour ses frêles épaules ont eu raison de lui.

Et si l’on ne sait pas encore si Xavi rejoindra la liste des illustres joueurs ayant eu du mal à passer le cut au moment de devenir entraîneur (Gerrard, Lampard, Pirlo), on sait en revanche que l’été sera chaud du côté du Barça. Reste à savoir qui sera assez loco pour prendre sa suite et redonner aux Blaugranas leur lustre d’antan avec des moyens moindres et un effectif à reconstruire en partie. On fait un tour d’horizon des possibilités, de la plus improbable à la plus sexy.

La plus étrange : Luis Enrique

Qui a vu les matchs de l’Espagne ces dernières années (ou du PSG ces derniers mois) sera surpris par cette info mais, selon Sport, « un nom est choisi par la majorité du vestiaire » et il s’agit de Luis Enrique. Même s’ils ne sont plus nombreux dans l’équipe à l’avoir eu comme entraîneur au Barça, le coach du Paris Saint-Germain garde une belle cote en Catalogne et son expérience passée sur le banc catalan plaide en sa faveur, avec notamment cette victoire en Ligue des champions en 2015. Sauf que l’affaire semble difficilement réalisable. D’une part parce que Luis Enrique, sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, est censé s’inscrire dans un projet à moyen-long terme dans la capitale française (ce qui, au PSG, équivaut certes à deux ou trois ans maximum). Et d’autre part, parce qu’on n’imagine mal, au vu des relations historiquement fraîches entre le Paris de QSI et le Barça, Nasser Al-Khelaïfi lâcher son poulain au bout d’une saison seulement. Mais on le sait, à Paris plus qu’ailleurs, le vent tourne très vite et une élimination prématurée en C1 pourrait envoyer valser demain les certitudes d’aujourd’hui.

🚨 Luis Enrique sur la question d’un possible retour au Barça cet été :



« Je n’ai rien à dire sur ce sujet » pic.twitter.com/JzPkQ1ZEdJ — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) January 28, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

La plus improbable : Pep Guardiola

Si les joueurs semblent plébisciter un retour de Luis Enrique, du côté des supporteurs en revanche, selon un sondage Iflop-20 Minutes-Doigt mouillé, c’est à un autre ancien de la maison qu’on pense et pas seulement qu’en se rasant. On veut bien sûr par de Pep Guardiola, l’homme du tiki-taka et du triplé de 2009, l’homme d’une époque où le Barça roulait (des mécaniques) sur l’Europe et le monde et faisait la fierté de toute un peuple. Bientôt orphelin de son plus grand rival Jürgen Klopp, qui a annoncé son départ de Liverpool, et alors qu’il entrera en fin de saison dans sa dernière année de contrat, l’autre divin chauve pourrait avoir l’orgueil de penser qu’il est bien le seul à pouvoir réanimer le corps abîmé du Barça. Reste à savoir si Guardiola acceptera de manger des œufs de lump de qualité supérette, dans un club en grande difficulté financière, après s’être goinfré de caviar pendant huit ans avec l’argent illimité des Emiratis de City.

La plus risquée : Thiago Motta

Dans la famille « les anciens ont du talent », abordons maintenant le cas de Thiago Motta. Lui aussi passé par la case Barça durant sa carrière de joueur (1999 à 2007), le coach italien de Bologne est petit à petit en train de se tailler un début de costard de présidentiable, après avoir connu des débuts besogneux sur un banc de touche. Actuel septième de Serie A avec son équipe, l’ancien milieu de terrain du PSG fait partie de ses jeunes entraîneurs bankables sur le marché en ce moment. Mais son manque d’expérience sur un banc au plus haut niveau pourrait s’avérer être un pari risqué aux yeux des dirigeants barcelonais.

La plus sexy : Roberto De Zerbi

S’il n’a jamais lui non plus piloté de gros bolides depuis qu’il a commencé sa carrière d’entraîneur, Roberto De Zerbi apparaît en revanche comme un pilote plus expérimenté que Motta, fort de ses dix années sur un banc de touche. Esthète parmi les esthètes, dans la lignée des Marcelo Bielsa ou Pep Guardiola, De Zerbi ne cesse d’épater les amoureux du beau football à travers un jeu fait de passes au sol, de jeu en triangle, de possession et de mouvements incessants, au point de faire de Brighton l’une des équipes les plus sexy à regarder chaque week-end en Angleterre. Après des passages réussis à Sassuolo, au Chakthar Donetsk et chez les Seagulls, le Barça serait une étape logique dans sa progression vers les sommets.

La plus dingue : Zinédine Zidane

La déflagration serait à la hauteur du sacrilège. Imaginez un peu : dans la salle de presse bondée du Barça, le président Laporta, sourire jusqu’aux oreilles, accompagnant sa plus belle prise de guerre, Zinédine Zidane, « Chichou » pour les intimes, sur l’estrade avant que le Français ne prononce ses premiers mots en tant que nouveau coach du Barça, en catalan. L’affront Figo serait lavé et reléguerait l’arrivée de Mbappé au Real au rang des faits divers. Mais serait-ce si fou que ça, finalement ? Se sachant barré en équipe de France par l’huître Deschamps sur son rocher perché, et avec un Carlo Ancelotti qui a pris du rab de Merengue à la cantine, Zidane ne pourrait-il se laisser séduire par le projet barcelonais, lui qui cherche un projet à la mesure de son nom et de son palmarès ? Cela paraît inimaginable – et cela n’arrivera pas – mais avouez que ça aurait un petit côté excitant.

La plus convenue : Jürgen Klopp

Reste une ultime possibilité, celle de voir Klopp tenter de conquérir un nouveau pays après avoir fait le job en Allemagne à Dortmund et beaucoup plus que ça en Premier League de côté de Liverpool, maintenant que son histoire avec les Reds touche à sa fin. Mais après tant d’années de succès dans la Mersey, l’Allemand pourrait décider de faire un petit break bien mérité ou choisir un challenge bien différent dans une grande sélection nationale (au pif, l’Allemagne).