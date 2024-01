Depuis samedi et l’improbable défaite à domicile contre Villarreal (3-5), c’est acquis. Après ce nouveau camouflet en Liga, qui fait suite à l’élimination de la Coupe du Roi et au lourd revers face au Real Madrid (4-1) en finale de la Supercoupe d’Espagne, Xavi a annoncé qu’il quitterait le banc du FC Barcelone à la fin de la saison. « C’est une formule que j’accepte parce que c’est Xavi qui me l’a proposée, et que c’est une légende du club, une personne honnête, digne et qui aime le Barça », a déclaré ce dimanche aux médias du club le président Joan Laporta.

Forcément, la question de sa succession agite supporteurs et suiveurs. Selon le quotidien Sport, une grande partie de l’effectif souhaiterait voir débarquer Luis Enrique. Ancien joueur très apprécié du Camp Nou, l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu les rênes des Blaugrana de 2014 à 2017, remportant au passage (entre autres), une Ligue des champions, deux Ligas et trois Coupes du Roi.

Un projet séduisant, mais improbable cet été

D’après le journal barcelonais, les deux premiers capitaines du Barça, Sergi Roberto et le gardien Marc-André Ter Stegen feraient partie des plus fervents fans de « Lucho », en souvenir des belles choses vécues sous ses ordres au milieu de la décennie passée. Même les jeunes comme Pedri, Gavi et Ferran Torres, qui ont connu l’Asturien lorsque celui-ci dirigeait la sélection espagnole (de 2018 à 2022), aimeraient évoluer sous sa coupe en Catalogne.

Malgré ce bel enthousiasme, Sport ne cache pas l’obstacle majeur à un retour du technicien : son joli contrat qui le lie au PSG jusqu’à juin 2025. Si Luis Enrique n’a jamais caché son affection pour le Barça, il n’est sans doute pas prêt à plaquer dès cet été le leader du championnat de France pour l’un de ses ex. Et Paris n’est pas prêt à le lâcher, en l’état actuel des choses en tout cas.