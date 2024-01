On la sentait venir depuis plusieurs semaines. L’entraîneur du FC Barcelone Xavi Hernandez (Xavi, donc) annonce ce samedi qu’il quittera le club catalan à la fin de la saison. « Le 30 juin, je quitterai le club, c’est une décision que j’ai prise avec le président, avec le staff », a déclaré l’ancien milieu de terrain en conférence de presse, alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’en 2025.

Le Barça venait de perdre lourdement à domicile contre Villarreal (3-5) quelques minutes plus tôt. Loin derrière le Real Madrid et Gérone en Liga, les Blaugrana ont aussi récemment été virés de la Coupe du Roi par l’Athletic Bilbao, et de la Supercoupe d’Espagne par le même Real.

Arrivé au cœur de la tempête

Xavi, qui avait pris ses fonctions en novembre 2021, dans ce qui était sûrement la pire période de l’histoire récente du Barça, a permis l’an dernier à son club formateur de gagner son premier titre de champion d’Espagne depuis 2019.