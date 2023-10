Le centième match de Xavi sur le banc du FC Barcelone, mercredi soir à Porto, s’est terminé par une victoire pas malheureuse du Barça (1-0, but de Ferran Torres). Mais ce deuxième succès en deux matchs de Ligue des champions après le succès sur Anvers (5-0) a également été marqué par un record : Lamine Yamal est devenu le joueur le plus jeune à débuter un match de C1, à 16 ans et 83 jours.

Celestine Babayoro est battu de trois jours. Le Nigérian avait 16 ans et 86 jours lorsqu’il a été titularisé avec Anderlecht sur le terrain du Steaua Bucarest (1-1), le 23 novembre 1994. Il avait été expulsé à la 37e minute.

Lamine Yamal sets a new UEFA Champions League record as the youngest starter in the history of the competition...#UCL | @FCBarcelona pic.twitter.com/5J62TvUZMz — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 4, 2023



Yamal n’a pas fini la rencontre lui non plus. Le plus jeune joueur et buteur de l’équipe d’Espagne (contre la Géorgie le 8 septembre, 7-1), qui a récemment prolongé son contrat avec les Blaugrana jusqu’en 2026, est sorti rapidement du terrain à la 71e minute et n’est jamais revenu. Le Barça a joué près de dix minutes en infériorité numérique, avant l’entrée du défenseur Marcos Alonso à la place de l’ailier droit.

« Il avait une très forte douleur au ventre », a expliqué Xavi sur Movistar +. Yamal s’est donc rapidement rendu aux toilettes, mais n’a pas pu finir la partie, d’où son remplacement.